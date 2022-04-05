Tavuk çökertme, genel olarak restoranlarda karşımıza çıkmaktadır. Restoranlarda en iyi haliyle sunulan tavuk çökertmeyi evinizde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu tarifi sevdiklerinize ve misafirlerinize sürekli olarak yapacaksınız.

Tavuk çökertme, genel olarak restoranlarda karşımıza çıkmaktadır. Restoranlarda en iyi haliyle sunulan tavuk çökertmeyi evinizde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu tarifi sevdiklerinize ve misafirlerinize sürekli olarak yapacaksınız.

Pratik ve güzel bir yemek yapmak istediğinizde bazen aklınıza güzel yemekler gelemeyebiliyor. Diğer tariflerin uğraştırıcı ve zorlayıcı olmasına bakmadan tarifimize göz atın. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tavuk çökertme, restoranlarda yediğinizin aynısı olacak. Restoran usulü tavuk çökertme tarifi lokum gibi pişen tavuğu sayesinde inanılmaz derecede lezzetli olacak. Vereceğimiz tarif sayesinde sevdiklerinizle birlikte bu güzel yemekten faydalanabileceksiniz. Bir kere yaptığınızda tekrar tekrar kullanacağınız tavuk çökertme tarifi sizler için özel olarak hazırlandı. Tarifimizde tavuklar en uygun şekilde pişirilerek yeterli ölçüler kullanılmaktadır. Tarif içerisinde püf noktalar hakkında bilgi vererek tavuk çökertmenizin en güzel şekilde yapılması sağlanmakta.

Tavuk Çökertme Tarifi

Gerekli Malzemeler:

3 yarım parça tavuk göğüs eti

Marine için gerekli malzemeler:

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 küçük rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kekik

Patates kızartması için gerekli malzemeler:

4 tane patates

Sıvı yağ

Tuz

Yoğurt sosu için gerekli malzemeler:

1 kase yoğurt

Tuz

Üzerine dökülecekler;

2-3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Geniş bir kabın içerisine marine için yazdığımız kısımdaki malzemeleri dökerek karıştırıyoruz. Yıkadığımız tavuk etlerimizi alarak uzun şeritler halinde kesiyoruz. Marine için yaptığımız malzemelerin içerisine tavuklarımızı alarak iyice yediriyoruz. Mümkünse üzerine streç film geçirerek buzdolabında 2 saate kadar bekletiyoruz. Patatesleri alarak kibrit çöpü kadar ince şekilde kesiyoruz. Daha sonra kızartma tenceresine patateslerimizi alarak çıtır olana kadar kızartıyoruz. Tavuk marinesi uzun sürdüğü için patatesleri buna göre ayarlayarak kızartmaya başlayın. Uygun bir tencereye biraz sıvı yağ dökerek ocağın altını yakalım. Yağ kızmaya başlayınca marine ettiğimiz tavukları tenceremize yavaşça koyalım. Tuz ekleyerek her tarafı iyice pişinceye kadar karıştırarak olmasını bekleyelim. Servis yapacağınız tabakların üzerine ilk önce patatesleri yerleştirin. Üzerine hazırladığımız yoğurdu ekleyelim. Sonrasında pişirdiğimiz tavukları patateslerin üzerine yerleştirelim. Son olarak tereyağında kızdırdığımız kırmızı biberimizi çökertmenin üzerine dökelim. Afiyet Olsun.