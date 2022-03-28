Yemeksepeti'nin üzerinde çalıştığı Yebo isimli robotun testleri İstanbul'da başladı. Robotun hizmet vereceği il ve ilçeler neresi olacak? İşte detaylar..

Yemeksepeti uzun zamandır üzerinde çalıştığı Yebo isimli robotun testleri İstanbul'da başladı. Robotun hizmet vereceği il ve ilçeler neresi olacak? İşte detaylar.. Teknolojik gelişmelerin giderek artmasıyla birlikte, firmalar kendi çalışma yöntemlerini değiştirmeye başladı.

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş hizmeti veren firmalarından biri olan Yemeksepeti, yeni çağa ayak uydurmak ve teknolojik gelişmelerinde etkisiyle yeni bir çalışma başlattı. Yebo isimli robot sayesinde teslimatlar hızlı ve güvenli şekilde sağlanırken yemeklerinde sağlıklı şekilde gönderilmesi çalışılıyor. Yeneksepeti’nin yaptığı çalışmayla birlikte diğer firmaların da bu alanda çalışmalar yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Son dönemde kullanıcı verilerinin sızdırılmasıyla gündeme oturan Yemeksepeti, yeni kampanyalar başlatarak kaybettiği kullanıcılarını yeniden kazanmayı hedefliyor. Yapılan haberlere göre otonom bir robot olan Yebo, siparişleri zamanında ve güvenli şekilde müşterilere ulaştıracak. Son çalışmalara bakıldığında İstanbul içerisinde denemeler yapılmaya devam ediyor. İlk olarak Bağdat Caddesi’nde test edilmeye başlanan robot tamamen kendi yapay zekası ile hareket ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kuryelerin zorlu hava koşullarında yaşadığı problemlere bakacak olursak bu uygulama hayata geçtiğinde sektör rahat bir nefes alabilecek. Tabi ki uzun mesafeli siparişlerde kullanılamayan robot, sadece kısa mesafe siparişleri için müşterilerle buluşacak. Bunun dışındaki siparişler yine kuryeler üzerinden yapılacak.

Robotun teknolojik özellikleri incelendiğinde oldukça gelişmiş navigasyon sisteminin bulunduğu ve siparişleri hızlı şekilde iletebilmek için hareketinin süratli olduğu söylenmekte. Yerli girişimlerden biri olan Delivers.ai tarafından geliştirilen robotun ne zaman müşterilerle buluşacağı henüz belli değil. Bu robot sayesinde üretim ve çalışma maliyetlerinin de azalacağı yönünde söylemler bulunmakta. Robot sayesinde teslimatlar kolay şekilde sağlanırken kurye ve benzin gibi ihtiyaçlardan işletmeleri kurtarması bekleniyor. Robotun her an takip edilebildiği ve ciddi güvenlik önlemleriyle donatıldığı bilinse de, sosyal medyadaki kişiler robotun çalınabileceği gibi söylemlerde bulunmaktadır.