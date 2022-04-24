Türkiye'nin online yemek siparişleri için tercih ettiği Yemeksepeti uygulamaları kullanıcılarına her ay yeni indirim kuponları tanımlıyor.

Türkiye'nin online yemek siparişleri için tercih ettiği Yemeksepeti uygulamaları kullanıcılarına her ay yeni indirim kuponları tanımlıyor. Pandemi dönemi ile birlikte artan online siparişler sonrasında Yemeksepeti kullanımları arttı. Yeni siparişlere özel 30TL indirim sağlayan Yemeksepeti uygulamalarından indirimli sipariş nasıl verilir? İşte Mayıs ayında geçerli olacak Yemeksepeti indirim kodları haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcının aktif bir şekilde kullandığı uygulamalar arasında yer edinen Yemeksepeti her ay yeni kullanıcılara özel farklı indirimler tanımlıyor. Artan hayat pahalılığı sonrasında vatandaşlara indirimli yemek yeme fırsatı sunan Yemeksepeti'nde Mayıs ayında geçerli olacak indirim kodları ise sık bir şekilde araştırılmaya başlandı.

YEMEKSEPETİ MAYIS 2022 İNDİRİM KODLARI

Yemeksepeti uygulaması üzerinde Mayıs ayında geçerli olacak indirim kodları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberler arasında yer alan Yemeksepeti indirim kodlarına dair güncel bilgilere ise bu sayfa üzerinden sürekli olarak erişebilirsiniz.

YEMEK40 - Sepette 40 TL indirim yapar.

- Sepette 40 TL indirim yapar. YEMEK20 - Sepette 20 TL indirim yapar.

YEMEKSEPETİ İNDİRİM KODUYLA NASIL SİPARİŞ VERİLİR?

Yemeksepeti tarafından verilen kodlar vatandaşlar için Twitter hesaplarından paylaşılmaktadır. Bu sayede ise kullanıcılar indirim kodu ile sipariş verebilmek için yeni bir Yemeksepeti hesabı oluşturmalıdırlar. Daha önce Yemeksepeti sistemlerine eklenmemiş telefon numaraları ile doğrulama kayıdı yaparak sepet kısmında ki Fırsat ve Kod kısmına indirim kodunu girerek siparişlerini verebilir.

Özellikle son 2 yıl içerisinde Türkiye'de vatandaşlar pandemi dönemi geçirirken çoğu kişi vakitlerini evde geçirmek zorunda kalmıştı. Bu süre zarfı içerisinde ise dışarı çıkamayan vatandaşlar için eve paket servis uygulamalarının sayısı arttırıldı. Yemeksepeti uygulaması da geçmişten gelen tanınırlık ile bu süre zarfı içerisinde restoranların paket servis yapmasını sağlarken milyonlarca kullanıcıya da evlerine sipariş verme kolaylığı sağladı.

Pandemi sonrasında ise Yemeksepeti kullanımları kaldığı yerden devam ederken vatandaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte artan gıda fiyatları sonrasında indirimli yemek siparişi vermek istemektedirler. Yemeksepeti ise pandemi ile birlikte kullanıcı sayısını ikiye katlarken yeni kullanıcılara özel ise birçok indirim kodu tanımlıyor. Vatandaşlar üye olmalarının ardından Yemeksepeti üzerinde verecekleri sipariş sepet tutarlarının ekranına gelerek belirli indirim kodunu girerek indirimli bir şekilde siparişlerini verebilmektedirler.