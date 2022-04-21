Geçtiğimiz hafta yapılan yem zamlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım Kredi Yem tarafından yapılan zamlar 20 Nisan itibariyle geçerli olurken güncel yem fiyatları merak edilmiş durumda. Yapılan yeni zamla birlikte yem fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta yapılan yem zamlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım Kredi Yem tarafından yapılan zamlar 20 Nisan itibariyle geçerli olurken güncel yem fiyatları merak edilmiş durumda. Yapılan yeni zamla birlikte yem fiyatları ne kadar oldu? Ayrıntılar gursesgazetesi.com'da yer alıyor.

Yapılan haberlere göre hammadde fiyatlarında bir değişiklik gözlenmemesine rağmen, Tarım Kredi Yem geçen hafta yaptığı zamların ardından dün yeni bir zam daha yaptı. Yapılan zam sonrasında yem fiyatlarının nasıl değiştiği merak konusu olmuş durumda. 20 Nisan tarihinde yapılan zamlarla birlikte hayvan yetiştiricileri zor bir dönem geçirecek.

Çuval başına 15 TL olarak yapılan zam sonrasında 250,73 liradan satılan buzağı başlangıç yeni 265,73 TL’ye yükseldi. 20 protein sığır süt yemi 247,50 TL’den 262,50 TL’ye yükselirken sığır besi yemi 223,27 TL’den 238,27 TL’ye çıkartıldı. Tarım Kredi Yem tarafından yapılan zamla birlikte kuzu büyütme yemi 246,89 TL’den 261,89 TL’ye ve koyun süt yemi ise 241 TL’den 256 TL’ye yükseltildi.

Hayvan yetiştiricileri tarafından merak edilen yem fiyatları dün yapılan açıklamayla birlikte belirlendi. Hayvan yetiştiricilerine her hafta yapılan zamlarla birlikte vatandaşlar zor durumda kalmakta. Önümüzdeki dönemde yem fiyatlarının tekrar zamlanıp zamlanmayacağı da merak konusu olmuş durumda. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Yem yaptığı zamla birlikte tepkileri üzerine topladı. Hayvan yetiştiricileri yem fiyatlarına tepki gösterirken yeni dönemde tekrar fiyatların güncelleneceği belirtiliyor.

20 Nisan 2022 Zam Sonrasında Yemlerin Fiyat Listesi