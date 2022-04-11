10 Nisan 2022 Pazar günü sınava giren adayların en çok merak ettiği soruların başında, YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? geliyor. 10 Nisan 2022 YDS sınav sonuçları tarihi belli oldu. İşte sınav ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM, tarafından hazırlanan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 10 Nisan 2022 Pazar günü yapıldı. ÖSYM'nin sınav takviminde duyurulan tarihlere göre 2022-YDS/1 sınavının sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı kesinleşti. 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.15'de yapılmış olan YDS/1 sınavının başvuruları ise 17 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alınmıştı ve adaylara sınavda 180 dakika süre tanındı. 10 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleşmiş olan YDS/1 sınavının sonuçlarının açıklanması ise ÖSYM'nin açıkladığı takvim ile beraber kesinleşmiş oldu.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022- YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde 25 farklı dilde gerçekleştirildi. Sınava girmiş olan adaylar ise sınav sonuçlarını 6 Mayıs 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numara ve aday şifresi ile öğrenebilecekler.

Sınavı geçerlilik zamanı, kurumların bünyesinde bulunan mevzuatların geçerlilik süresi ile eşdeğer olacaktır. Bunun dışında kendilerine uygun olabilecek geçerlilik sürelerini ayarlayabilecekler.

YDS/2 Sınavı, Almanca, Arapça, Anavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden sorumlu tutulacak.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek istediklerinde T.C. Kimlik Numaralarını ve şifreleri ile ÖSYM'ye ait olan https://sonuc.osym.gov.tr intenet sitesinden ve mobil uygulamalarından bilgilenebilirler. Adayların kendilerine sonuç belgeleri gönderilmez.

İntenet sayfasında aracılığı ile duyurulmuş olan sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükümde olur. Kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait olmuş sonuçları, Merkezimize resmi bir şekilde başvuru yaptıkları zaman web adresinden alabilmektedirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olarak adayların önceden almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre tekrar hazırlanmaz.

ÖSYM, adaylara yönelik olarak sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak için “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini aktif hale getirmiştir. Bu gaye için kullanılmak üzere Sınav Sonuç belgelerinin en altında sistem tarafınca rastgele olarak tasarlanmış bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından öğrenilebilir. YDS/2 Sınav Sonuçları ise 1 Ekim 2019 tarihinde duyurulacak.