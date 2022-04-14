Yaz aylarının gelmesiyle birlikte araçlarda da gerekli yenilemelere gidilmeye başlandı. Kış lastiklerinin yerini yaz lastikleri alırken pek çok kişi yaz lastiği fiyatlarını merak etti. 2022 senesinde pek çok şeye zam gelmesiyle birlikte yaz lastiklerine da zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki Yaz Lastiği Fiyatları Zamlandı mı? 2022 Yaz Lastiği Fiyatları Ne Kadar? İşte detaylar...

Artan dolar kuru ve enflasyonla birlikte pek çok kişi yaz lastiklerine zam gelip gelmediğini merak etti. Kış aylarının bitmesiyle birlikte araçlarda yenilik dönemi de başladı. Yolların kar, buz ve yağmur olduğu kış döneminde kış lastiklerini takan birçok kişi yaz dönemiyle birlikte yaz lastiklerine geçiş yapmaya karar verdi.

Havaların ısınması ve soğuk havaların bitmesiyle birlikte araç sahipleri de küçük değişiklikler yapmaya başladı. Aracın ve kış lastiklerinin sağlığı için yaz lastiğine geçiş yapmak isteyen birçok kişinin aklındaki soru ise yaz lastiklerine zam gelip gelmediği yönünde oldu. Peki yaz lastiklerine zam geldi mi? Yaz lastikleri ne kadar oldu? Yaz lastiği fiyatları ne?

2022 Yaz Lastikleri Ne Kadar?

Pek çok şeyin zamlanmasıyla birlikte araba lastikleri de gündeme geldi. Pahalılığın ve yaşam zorluğunun olduğu dönemlerde araçlarına yapılan bakım, muayene ve ekstraların ücretlerinin oldukça pahalılaşması pek çok kişiyi sanayi hayatından da uzak tuttu. Beklenen yaz aylarının gelmesiyle birlikte araç sahipleri hem sevindi hem üzüldü.

Kum, güneş, deniz hayalleri kuran araç sahipleri yaz lasitklerinin fiyatları ile sarsıldı. Geçtiğimiz seneye kıyasla daha pahalı olan yaz lasitklerinin en ucuzu 700 TL. den başlarken fiyatlar arttıkça artıyor. Lastik fiyatları kafalarda ''taktırmazsan ne olur? sorusunu da beraberinde getirdi. Yaz lastikleri takılmazsa ne olur? Yaz lastiği taktırmamak araca zarar verir mi? Yaz lastiği taktırmamanın cezası var mı?

Yaz Lastiği Taktırmazsam Ceza Yer miyim?

Yaz lastiğine geçiş yapmanın zorlunlu olup olmadığı birçok kişi tarafından sorulan sorular arasında yerini aldı. Yaz lastiği taktırmak zorunlu değildir. Uzmanlar her mevsim lastik düşünen kişiler için dört mevsim lastiğin kullanılmasını daha çok önermektedir. Kış lastiğinin zorunlu olması dört mevsim lastiklerin daha çok tercih edilmesini sağlamaktadır. Dört mevsim lastik fiyatları 690 TL. den başlayan fiyatlarla satılmaktadır.