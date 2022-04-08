Yazın gelmesini dört gözle bekleyen pek çok kişi sıcak günlerin artması ile müjdeyi vermiş ve yazın geldiğini düşünmüştü. Ne yazık ki yaza girmek için biraz daha bekleyeceğiz. Meteoroloji uyarı yaptı. Soğuk havalar yeniden geliyor. Havalar kaç derece olacak? 15 günlük hava durumu....

Sıcak yaz günlerinin geldiğini düşünen pek çok kişi yanıldı. Sıcak havaların artması ile birlikte pek çok kişi sevinmiş hatta kışlıklar yatak altına kaldırılarak yazlıklar dolaba çıkarılmıştı. Havalardan beklenmeyen bir soğuk uyarı geldi. Yazın geldiğini düşünen birçok kişiyi meteoroloji uyardı. Soğuk havalar devam mı edecek? Sıcak havalar ne zaman gelecek? 15 günlük hava durumu nedir?

Yazın geldiğini düşünen ve planlarını ona göre yapan pek çok kişiyi oldukça üzecek yeni bir hava bildirisi geldi. Hava durumunun önümüzdeki günlerde güneşli olmayacağı ve soğuk havaların yeniden gelerek güneşi bir süre daha aratacağını söyleyen Meteoroloji bakın ne dedi...

Havalar Ne Zaman Isınacak?

Türrkiye bugün itibari iel yeni bir habere uyandı. Sıcak havaların geldiğini düşündüren güneşin varlığı bu defa kısa sürdü. Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk hava herkesi korkuttu. Yazlıklar dolaba çıkmışken, kurulu sobalar kaldırılmışken yeniden soğukların geleceği haberi yazı bekleyen pek çok kişinin şaşırmasına neden oldu.

Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuklarla birlikte Pazar gününden itibaren Türkiye genelinde soğuk hava olması bekleniyor. Yaz günlerini, denizi, sıcak rüzgar esintilerini özleyen birçok kişi bu ahbere üzülse de meteoroloji uyarısını yaptı.

15 Günlük Hava Durumu

TRT ekranlarına konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt önümüzdeki günlerin hava tahminlerini paylaştı. Nisan ortasından itibaren soğuk ve yağışlı havanın tahmin edildiğini söyleyen Bozyurt, "10 Nisan'dan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemize doğru yaklaşıyor. 11 Nisan Pazartesi gecesinden itibaren yurdumuza kuzey ve batı bölgelerinden soğuk hava kütlesinin giriş yapması bekleniyor" dedi.