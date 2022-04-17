Yaz aylarına yaklaşırken araç fiyatlarının yükseleceğini düşünenler için aksiyon almanın tam zamanı. İlk defa araba alacak ya da aracını yenileyecek olanlar, yaz gelmeden hayallerini gerçeğe dönüştürme telaşında.

Birçok bankada taşıt kredisi oranları %2’nin üzerinde seyrederken İş Bankası’ndan araç almak isteyenleri sevindirecek haber geldi. İş Bankası, taşıt kredilerinde faiz oranını %1,89’a kadar düşürdü.

İş Bankası, taşıt kredisi oranlarını yaz ayları gelmeden düşürerek araç almak isteyenleri bir hayli sevindirdi. Araba alırken bir yandan araç fiyatlarına göz atan, diğer yandan araç kredisi hizmeti veren bankaların tekliflerini inceleyenler, İş Bankası’nın faiz indiriminin ne derece önem arz ettiğinin farkında. Diğer bankaların %2’nin altında oran vermemesi, bu durumun en net göstergesi. Hâl böyle iken araba kredisi çekmek isteyenler, soluğu İş Bankası şubelerinde alıyor.

Günde 100 TL’den Başlayan Taksitlerle Siz de Araç Sahibi Olabilirsiniz

İş Bankası’nın taşıt kredisi teklifleri günlük 100 TL’den başlıyor. Hatta peşinatı daha fazla olanlar, kredi tutarını düşürmek kaydı ile günlük ve aylık daha düşük taksit ödemeleriyle de araç kredisi kullanabiliyor. 48 ay vade ile 70.000 TL taşıt kredisi çeken bir tüketicinin aylık taksitleri 2.408,35 TL olarak hesaplanırken İş Bankası'na ödenecek toplam tutar 48 ayın sonunda 115.600,80 TL'ye geliyor. Daha çok tercih edilen 100.000 TL kredi paketinde ise aylık taksitler 3.440,50 TL'ye, toplam borç ise 165.144,00 TL'ye geliyor. Elbette bu ödemeler 48 aylık kredileri kapsamakta. Kredi ödemelerini daha erken bitirmek isteyenler, daha düşük vadeleri tercih ederek aylık taksit ödemelerini arttırırken toplam faiz tutarını düşürebiliyorlar.

0 km araçlarda aracın proforma değeri esas alınırken 2.el otomobillerde kasko değerlerine bakılmakta. 400.000 TL’ye kadar değeri olan araçlarda araç değerinin %70’ine kadar kredi çekilebiliyor. Örnek verecek olursak; kasko değeri 300.000 TL olan 2.el bir araç için en fazla 210.000 TL kredi çekilebilmekte. 400.000,01 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlarda ise çekilebilecek maksimum kredi tutarı, araç değerinin yarısı kadar olabiliyor. Yani 600.000 TL değerindeki bir araç için en fazla 300.000 TL kredi kullanılabilirken kalan tutarın ise alıcı tarafından peşin ödenmesi veya kredi dışında bir ödeme yönteminin tercih edilmesi gerekmekte.