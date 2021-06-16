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Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?

Cuma namazından sonra kılınan 4 rekâtlı namazdır. Zamanına ulaşılıp eda edilemeyen namaz olan Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:24
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
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Zuhri Ahir namazı nedir ve nasıl kılınır?

İslam alemleri arasında yerleşim yerinde birden çok camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşleri vardır. İmam Ebu Yusuf’a göre şehrin büyük ya da nehir geçmesi durumunda yalnız bir camide Cuma namazı kılınmalıdır buyurmaktadır. Hanefi mezhebine göre yerleşim yerinde bulunan birden çok camilerde Cuma namazı kılınması sahihtir. Şafii mezhebine göre ise bu durum ihtiyaç olunmadığı halde bir camide Cuma namazı kılınabilir buyurulmaktadır. 

İmamların görüşüne göre bir yerde birden çok Cuma namazı kılındığında Cuma namazını ilk kılanlar namazları sahih olur, sonra kılanların namazları sahih olmaz. Beraber namaz kılınması ya da hangisinin ilk önce kılındığının şüpheli olması halinde namaz sahih olmaz. 

Cuma namazı sahih olmamasına karşılık vaktin farzını kılmak şartıyla ‘Zuhri Ahir’ 4 rekât namazı kılınması gerekmektedir. Cuma namazı caizdir. Cuma namazı öğle namazı yerine geçtiğinden öğle namazı kılmaya gerek yoktur. Bu iki ameli yapmak caizdir. Cuma namazından sonra Zuhri Ahir (son öğle) 4 rekat namaz kılmak zorunlu değildir. İsteyen kılabilmektedir. Zuhri Ahir namazı için ‘Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya’ diye niyet edilir. Son öğle namazı, öğle namazının farzı gibi kılınmaktadır. Sünnetlerde ise Fatiha suresi okunmalıdır. 2 rekât sünnet kılınması için ‘Niyet ettim Allah rızası için vaktin sünnetini kılmaya’ niyet edilmelidir. Bu namaz ise sabah namazının sünneti gibi kılınır. 


Son Güncelleme: 16.06.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
Zuhri AhirNamazCumaRekat
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