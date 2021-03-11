Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri

Fox TV ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada’nın bugünkü bölümünde kadınbudu köfte yapıldı. Kadınbudu köfte bu hafta ortak yemek olarak seçildi ve her yarışmacıdan bu yemeği yapmaları istendi.

Kadınbudu köfte malzemeleri

Kadınbudu köftenin yapımında köfte harcının yapılışı çok önemlidir. Köfte harcı için malzemeler şu şekildedir;

500 gram Kıyma (yağsız dana)

1 çay bardağı pirinç

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

Bir tutam tuz

Bir tutam Karabiber

Köfteyi kızartmak için ise;

Galeta unu

3 adet yumurta

Sıvı yağ

Yapımı

1 çay bardağı pirinci üzerini geçecek kadar su ile pişirin.

Soğanları ayrı bir tavada kavurun.

250 gram kıymayı kavrulan soğanlara ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıyma ve soğan kavrulduktan sonra yağı süzüp, boş bir kapta yemeği bekletin.

Köfte harcını kaptaki kıyma ve soğana ekleyip, iyice yoğurun.

Yoğurulan köfteyi yarım saat kadar dinlendirin.

Dinlendirilen köfteyi limon büyüklüğünde parçalara ayırın.

Parçalanan köfteleri önce galeta ardından çırpılmış yumurtaya bulayıp kızartın.