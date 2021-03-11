İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri

Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın yemeği kadınbudu köfte oldu. İzleyiciler Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemelerini araştırmaya başladı.

11 Mart 2021 Perşembe 17:38
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal’la Sofrada’nın bugünkü bölümünde kadınbudu köfte yapıldı. Kadınbudu köfte bu hafta ortak yemek olarak seçildi ve her yarışmacıdan bu yemeği yapmaları istendi.

Kadınbudu köfte malzemeleri

Kadınbudu köftenin yapımında köfte harcının yapılışı çok önemlidir. Köfte harcı için malzemeler şu şekildedir;

  • 500 gram Kıyma (yağsız dana)
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kuru soğan
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam Karabiber

Köfteyi kızartmak için ise;

  • Galeta unu
  • 3 adet yumurta
  • Sıvı yağ

Yapımı

1 çay bardağı pirinci üzerini geçecek kadar su ile pişirin.

Soğanları ayrı bir tavada kavurun.

250 gram kıymayı kavrulan soğanlara ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıyma ve soğan kavrulduktan sonra yağı süzüp, boş bir kapta yemeği bekletin.

Köfte harcını kaptaki kıyma ve soğana ekleyip, iyice yoğurun.

Yoğurulan köfteyi yarım saat kadar dinlendirin.

Dinlendirilen köfteyi limon büyüklüğünde parçalara ayırın.

Parçalanan köfteleri önce galeta ardından çırpılmış yumurtaya bulayıp kızartın.



Son Güncelleme: 11.03.2021 17:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadınbudu KöfteTarifYapılışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek anlamı nedir?
Lağvetmek sözü ne demek? Lağvetmek anlamı nedir?
Bugün ne yemek yapsam; Benim Yemeğim kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri
Bugün ne yemek yapsam; Benim Yemeğim kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri
Astor Piazzolla kimdir, mesleği ne? Astor Piazzolla hayatı ve biyografisi
Astor Piazzolla kimdir, mesleği ne? Astor Piazzolla hayatı ve biyografisi

Popüler Haberler

Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Pedofili kimlere denir, ne demektir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları
Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri
AÖL 2.dönem sınavı nasıl olacak, sınavlar online mi olacak?
Masumiyet 4. yeni bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba
2021 Arnavutluk asgari ücret ne kadar?
Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu?
A101 dizlik dirseklik koruyucu set özellikleri
TOKİ Iğdır Merkez 2019 Kura Çekiliş Sonuçları Açıklandı!
Vuslat dizisi final mi yapıyor? Vuslat dizisi ne zaman final yapacak? Vuslat neden yok, neden bitti?
Recep ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur?
LG telefon pazarından çekiliyor
Babam Çok Değişti dizisi final mi yapacak, dizi bitecek mi?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu’in yer aldığı diziler
2021-TUS ve 2021-STS sınava giriş belgelesi alma
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
A101 Dart seti nasıl, alınır mı?
İŞKUR 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.