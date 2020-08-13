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Zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi zorunlu mu?

Zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi zorunlu mu? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 13.08.2020’li haberimizde Zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi zorunlu mu? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:48
Zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi zorunlu mu?
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Zorunlu deprem sigortası nedir? Nasıl yapılabilir? Neleri kapsar?

Ülkemiz deprem kuşağı bölgesinde yer almaktadır. Türkiye’nin çok büyük bir alanın deprem riski yaklaşık yüzde 100’dür. Bu sebeple ülkemizde depremden korunma yolları ve depreme karşı alınacak önlemler gündemimizde sıklıkla yer almaktadır. Özellikle çoğu vatandaşımızı ‘zorunlu deprem sigortası’ konusu çokça ilgilendirmektedir. Birçok kişi bu sistemin bize ne fayda sağlayacağını bilmemektedir. Ülkemizde de depremler oldukça da deprem sigortası fikri çokça konuşulur. Peki, zorunlu deprem sigortası denilen şey nedir? Ne fayda sağlar? Neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar…

Zorunlu deprem sigortası ne demek?

Ülkemizde toprakların çoğu deprem felaketi ile karşı karşıyadır. Bu sebeple ülkemiz yararımız zorunlu deprem sigortası geliştirdi. Bu zorunlu deprem sigortası doğal afet sigortaları kurumu yani kısaca DASK tarafından yönetiliyor. Bir vatandaş bu anlaşmasının poliçesini imzaladığı zaman depreme, deprem kaynaklı hasarlara, yangın, sel, yer kayması, artçı sarsıntılar, infilak ve tsunami gibi felaketlerin sebep olacağı hasarlara ve zararlara vatandaşlarımızın konutlarını güvence altına almaktadır. Mesela deprem afetini yaşadınız ve konutunuz yaşanamayacak hale halde geldi. Bu durumla karşılaşırsanız sigortanız devreye girerek maddi zararınızı tazmin etmeye yarayacaktır. Bu sayede normal yaşantınızın geri gelmesi için büyük bir adım atılmış olacaktır.

Zorunlu deprem sigortası ne işe yarar?

  • Vatandaşlarımızın maddi zararının telafi edilmesi
  • Afetler, deprem, depreme bağlı hasarlara karşı sigortalanmış olan malları güvenceye almak
  • Vatandaşı geniş çaplı maddi hasarlardan korumak
  • Yaşanacak depremin yaratacağı riskleri en aza indirgemek
  • Geleceğe maddi olarak güvenle bakılmasını sağlamak

Bu sigortayı yaptırmak zorunlu mudur?

 1999 Gölcük depremi, Erzincan ve Elazığ depremlerini hala unutamadık. Ülkemizin acısı da çokça büyüktür. Ama bakıyoruz ki aldığımız önlemler yetersiz kalıyor. Zorunlu deprem sigortası da işte bu noktada önem kazanıyor. Vatandaşlarımız tarafından çokça merak edilen ise bu sigortanın zorunlu olup olmadığı. Adından da anlaşıldığı gibi bu sigortanın yaptırılması herkes için zorunludur. Kimse yaptırmak istemiyorum deme lüksüne sahip değildir.

Fakat buradaki sorun bu zorunluluğa uymayan vatandaşlara herhangi bir maddi ceza yaptırımı yoktur. Yani sigortasını yaptırmamış olan kişilere para cezası uygulanmaz. Bunun yerine elektrik ve su aboneliklerinde kısıtlama yoluna başvurulur. Ve de ev satışı ya da ev kiralama gibi hizmetlerini de devlet gerçekleştirmez. Bu işlerini yaptırmak isteyen kişilerin zorunlu deprem sigortalarını yaptırması gerekir. Burada ise merak edilen diğer bir konu ise bu sigortayı ev sahibinin i yoksa kiracının mı yaptıracağı olduğudur.

Zorunlu deprem sigortasını ev sahibi mi kiracı mı yaptırır?

Ev sahipleri ve kiracılar arasında ara ara masraf konuları tartışılmaktadır. Bu sorunlar arasında kombinin veya kalorifer peteklerinin bozulması,  doğal gaz ile su masraflarının çıkması durumları ola bilir. Bu sigortanın kim tarafından yapılması gerektiği merak edilir. Mesela 5 yıllık bir kiracı mı yoksa ev sahibi mi yaptırır? Söz konusu olan bu sigortayı ev sahibi yaptırır. Kiracı sadece bu sigortanın olduğu belgeyi alarak elektrik, su, doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırabilir.


Zorunlu deprem sigortası hangi binaları kapsar?

Söz konusu olan sigortanın hangi binalar için yapıldığı merak edilir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun temel alındığı bu sistemde belediye sınırlarının içerisindeki meskenler dâhildir. İşte bu binalar bu kanuna göre güvende altında olmaktadır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu dâhilindeki bağımsız bölümler,
  • Bu binalardaki içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan şu yapılarda da geçerli;

  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  • Tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı ‘arsa vs.’ olarak görülen binalar,
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri.

Teminat kapsamına yapılar ve meskenler dışında yapı parçaları ve bina bölümleri de dâhil edilir. Bu vaziyet sonrası sigortanın kapsadığı yapılar şu şekildedir;

  • Temeller,
  • Ana duvarlar,
  • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
  • Bahçe duvarları,
  • İstinat duvarları,
  • Tavan ve tabanlar,
  • Merdivenler,
  • Asansörler,
  • Sahanlıklar,
  • Koridorlar,
  • Çatılar,
  • Bacalar,
  • Yapı tamamlayıcı bölümler.

Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?

Bu sigortayı yaptırabileceğiniz yerler banka ve sigorta şirketleri olacaktır. Ülkemizde bulunan her banka şubesinde ya da sigorta firmalarında bu işleminizi yaptırabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız, ad-soyad bilgileriniz, açık adresiniz, telefon numaranız ve sigortalanacak konutunuzun bilgileri sigorta yaptırmak için gittiğiniz yerde sizden istenecektir. Bu bilgileri ve belgeleri gerekli yerlere vererek işleminizi yaptırabilirsiniz.

Zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi zorunlu mu?

Zorunlu deprem sigortanızı her yıl yaptırmanız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımız bankalara ya da sigorta şirketlerine her sene giderek poliçe yenileme işlemi yaptırmak zorundadır. Bu işlemin her yıl tekrarlanması gerekir. Sadece bir sefer sigorta yaptırıp sonrasında başka bir kez daha işlem yaptırmamak doğru değildir.

Zorunlu deprem sigortası yıllık mı yoksa aylık mı yaptırılır?

Bu işlemi her sene tekrarlamak zorundasınız. Aylık, haftalık ya da 5-10 yılda bir yaptırmak söz konusu değildir. Bu sigortanın her sene yaptırılması gerekir. İşleminizi poliçenizde yazan tarih gelmeden yaptırmanız tavsiye edilir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 18:48
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