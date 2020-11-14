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Zorunlu Deprem Sigortası neleri kapsıyor, hangi hasarları ne kadar öder?

Zorunlu Deprem Sigortasının yaptırılması halinde, deprem ve depreme bağlı durumlar sonucunda oluşan maddi hasarlar devlet tarafından ödenmektedir. DASK'ın yaptırılması vatandaşlar açısından büyük önem arz etmektedir.

14 Kasım 2020 Cumartesi 11:03
Zorunlu Deprem Sigortası neleri kapsıyor, hangi hasarları ne kadar öder?
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İzmir’de meydana gelen deprem ile birlikte milyonlarca vatandaş depreme karşı önlem almaya başladı. İntenet üzerinde ise deprem sigortası kapsamına nelerin girdiği araştırılıyor.

DASK, zorunlu deprem sigortası ile depremin meydana getirdiği maddi zararları poliçe kapsamında nakit olarak karşılamaktadır.

DASK Nedir?

Doğal Afetler Sigortalar Kurumu, yönetiminden sorumlu olduğu ve vatandaşlara zorunlu deprem sigortası yapılmasını sağlayan bir kurumdur. Zorunlu deprem sigortası deprem kaynaklı her türlü maddi hasarın karşılanmasında etkili olmaktadır. Yalnızca deprem için değil, depreme bağlı olarak ortaya çıkan tsunami, yangın ve heyelan gibi afetlerde de kullanılmaktadır.

DASK Ne İşe Yarar?

  • Toplum genelinde, sigorta bilincinde gelişmesine katkı sağlamak,
  • Bütün konutları depreme ve oluşacak hasarlara karşı güvence altına almak,
  • Ülke genelinde sağlıklı bir yapılaşmaya katkı sağlamak,
  • Mali hasarların yükünü hafifletmek ve paylaşmak,
  • Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmaya yardımcı olmak,
  • Oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.

DASK Hangi Hasarları Öder?

DASK kapsamında ödenen hasarlar özel mülkiyete tabi taşınmazlar için ödenmektedir. Aşağıdaki kısımda DASK kapsamında yer alan yapılar sıralanmıştır.

  • ana duvarlar,
  • bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
  • binadaki temeller,
  • bahçe duvarları,
  • istinat duvarları,
  • merdivenler,
  • tavan ve tabanlar,
  • asansörler,
  • koridorlar,
  • sahanlıklar,
  • çatılar,
  • bacalar,
  • istinat duvarı,

Diğer yandan sigorta kapsamında olmayan hasarlar işe aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi olmaktadır.

  • Kar kaybı,
  • Enkaz kaldırma,
  • İş durması gibi hasarlar,
  • Vefat,
  • Yaralanma,
  • Bedeni hasar ve zararlar,
  • Manevi tazminat talepleri.

DASK Ne Kadar Ödeme Yapıyor?


DASK kapsamında yapılan ödemelerde %2 oranında muafiyet bulunmaktadır. Oluşan hasarın %2 kadarı sigorta bünyesinde ödenmemektedir. Kalan tutar ise sigorta kapsamında kişilere ödenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Depremin ve depremden dolayı yaşanan maddi zararlar, sigorta poliçesinde belirlenmiş olan oranlarda ödenmektedir. Bu ödemeler zorunlu deprem sigortası bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Yenilenir mi?

Zorunlu deprem sigortası her sene yenilenmektedir. 1 sene geçerli olan poliçeler daha sonraki sene yeniden yaptırılmaktadır. Sigortaların yenilenmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

DASK Ödenmezse Ne Olur?

Afet Sigortaları Kanunu’na bakıldığında, DASK yaptırmayan vatandaşlar, binalarının yıkılması ya da maddi hasar alması halinde devletten maddi ödeme alamamaktadırlar. Aynı zamanda evlerine elektrik, doğalgaz ve su bağlantısı da yapamamaktadırlar.

DASK Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bir binanın DASK sigortası olup olmadığı e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Sorgulama sayfası üzerinden gerekli bilgilerin girilmesiyle birlikte DASK ile ilgili ayrıntılar görülebilmektedir.

DASK Sigortası Fiyatları 2020

Sigorta için talep edilen ücretler binaların senelerine göre değişmektedir. Aşağıdaki kısımda binaların yaşlarına göre sigorta ücretleri sıralanmıştır.

  • 100 m2 Betonarme: 176 yılı ve öncesi için 200,00 TL. ve 250,00 TL. arasındadır.
  • 100 m2 Betonarme: 1976- 1999 yıllarında ise 180,00 TL.- 250,00 TL. arasında.
  • 100 m2 Betonarme: 2007- 2018 yıllarında ise 165,00 TL. ve 220,00 TL. arasında.
  • 100 m2 Betonarme: 2019 yılı ve sonrası için ise 150,00 TL. ve 200,00 TL. arasındadır.

DASK Ödemeleri Ne Zaman Yapar?

Deprem ve depreme bağlı durumlardan dolayı binası hasar alan ya da yıkılan vatandaşlara ilgili ödemeler en geç 1 ay içinde gerçekleştirilmektedir. Ödemeler kişilerin hesaplarına yapılmaktadır. Ayrıca ödeme yapılmadan önce yıkımla ilgili inceleme başlatılmaktadır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 11:03
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DASKZorunlu Deprem SigortasıDepremMaddi Hasar
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