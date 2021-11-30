Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nedir? Dask yaptırmak için gerekli bilgiler nelerdir ?

Deprem sigortası, 1 sene geçerli olan ve her sene yenilenmesi gereken bir poliçe türü. Bulunulan bölgeye göre deprem sigortasının primi değişebiliyor.

DASK teminat kapsamı

Binaları oluşturan temel öğeler deprem sigortası kapsamında bulunuyor. Ana duvarlar, tavan ile taban, çatı, baca, merdivenler, koridorlar ve benzeri nitelikte olan tüm bölümler teminat kapsamındadır.

Teminat limiti deprem sigortasının yapıldığı yerin brüt yüzölçümüne göre belirlenmektedir. Her sene inşaat maliyetleri doğrultusunda Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından belirlenmiş olan oranın üstünden teminat sağlanmaktadır. Yani, deprem sigortası yapılmış olan yerin bulunduğu konum teminat belirlenmesi konusunda bir etkiye sahip değildir.

DASK yaptırmak için gereken bilgiler

Sigorta poliçeleri birer sözleşme niteliğinden olduğundan dolayı doğru ve eksiksiz bilgilerle düzenlenmeli. Heser gerçekleştiği zaman bu bilgiler doğrultusunda ödeme işlemleri yapılıyor. DASK için gereken bilgiler ise şu şekildedir:

- Sigortalı Ad Soyad

- T.C Kimlik Numarası

- Sigortalı Cep Telefonu ve Adresi

- Sigortalanan Yerin Açık Adresi

- Sigortalanan Yerin İnşa Yılı

- Sigortalanan Yerin Yapı Tarzı

- Sigortalanan Yerin Toplam Kat Sayısı

- Sigortalanan Yerin Brüt Yüzölçümü (m2)

- Sigortalanan Yerin Kullanım Şekli

Yukarda yazılı olan bilgilerin doğruluğu sağlandığında deprem sigortası tanzim edilmekte. Yanlış veya eksik bilgi beyanından dolayı hasar olduğund maddi eksiklik yaşanırsa bu sigortalının sorumlulunda oluyor.

DASK, sigorta acenteleri, banka şubeleri ile intenetten online olarak yapılabilmektedir.

DASK kontrol edilmesi

Zorunlu deprem sigortaları, elektrik aboneliği, su aboneliği ile tapu işlemlerinde ilgili kuruluşlar tarafından kontrol edilmektedir. Kontrolü sizler de yapmayı istiyor iseniz dask.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.