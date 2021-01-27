Zorla dilendirdikleri çocukları depoda saklamışlar!

İstanbul polisi son dönemlerde artan çocuk dilenci sayısı karşısında İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla birlikte sokaklarda dilencilik yapan çocukları takibe başladı. Yapılan takip sonrasında polis ekipleri Suriye'den yurdumuza sokulan yaşladı 11-16 arasında olan çocukları zorla dilendiren bir çete belirledi. Olayların üzerinde giden polis gerekli teknik takip sonrasında belirlenen adreslere baskın yaptı.

ZORLA DİLENDİRİLEN 21 ÇOCUK

Adreslerden birine baskın için polis, girdiği depoda yaşları 11- 16 arasında değişen 21 suriye uyruklu çocuğu depodan çıkardı. Zorla dilendirilen çocuklar koruma altına alınırken, çocukları zorla dilendiren çete üyesi 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

21 ÇOCUĞUN İFADESİNE BAŞVURULDU

PARA VERMEYEN ÇOCUKLARI DÖVMÜŞLER

Çocukların bilgilerine ulaşan polis karakolda yapılan işlem sonrasında çocukları pedagog ve avukat eşliğinde ifadelerini aldı.

İfade veren çocuklar, kendilerini zorla dilendiren kişilere günlük 100 - 150 TL arası para verdiklerini, para vermeyen çocukların ise çete üyeleri tarafından dövüldüğünü anlattı. İşlemleri biten çocuklar Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir yurda yerleştirildi.