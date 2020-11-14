Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı

2 yaşındaki kız çocuğunun hayatına mal olan yangın olayı bugün Zonguldak'ta yaşandı.

Zonguldak'ta bir evde bugün öğlen saatlerinde müstakil bir evde henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyüdüğü evde anne Döndü Şimşek ile 1 yaşındaki oğlu Egemen ve 2 yaşındaki kızı Esila bulunuyordu.Yangını gören vatandaşların durumu ihbar etmesiyle birlikte itfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerine intikal etti. Eve tamamen saran alevler kısa süre içinde kontrol altına alan ekipler Döndü Şimşek, kızı Esila ve oğlu Egemen'i evden çıkardı.

2 YAŞINDAKİ ESİLA HAYATA TUTUNAMADI

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Bu esnada dışarda bulunan 112 sağlık ekipleri yaralılara hemen ilk müdahaleyi yaptı ve anne ile çocukları hemen hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakıma alınan yaralılardan 2 yaşındaki Esila Şimşek sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Yangın etkinen ve hayati tehlikesi bulunan anne Döndü Şimşek ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehir’e sevk edildi. 1 yaşındaki Egemen Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışma başlattı.