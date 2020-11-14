İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen yangın faciasında, evde bulunan anne Döndü Şimşek ve 1 yaşındaki oğlu Egemen Şimşek yaralanırken 2 yaşındaki Esila Şimsek hayatını kaybetti.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:14
Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
Takip Et:

2 yaşındaki kız çocuğunun hayatına mal olan yangın olayı bugün Zonguldak'ta yaşandı.

Zonguldak'ta bir evde bugün öğlen saatlerinde müstakil bir evde henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyüdüğü evde anne Döndü Şimşek ile 1 yaşındaki oğlu Egemen ve 2 yaşındaki kızı Esila bulunuyordu.Yangını gören vatandaşların durumu ihbar etmesiyle birlikte itfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerine intikal etti. Eve tamamen saran alevler kısa süre içinde kontrol altına alan ekipler Döndü Şimşek, kızı Esila ve oğlu Egemen'i evden çıkardı.

2 YAŞINDAKİ ESİLA HAYATA TUTUNAMADI


Bu esnada dışarda bulunan 112 sağlık ekipleri yaralılara hemen ilk müdahaleyi yaptı ve anne ile çocukları hemen hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakıma alınan yaralılardan 2 yaşındaki Esila Şimşek sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ANNENİN DURUMU KRİTİK

Yangın etkinen ve hayati tehlikesi bulunan anne Döndü Şimşek ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehir’e sevk edildi. 1 yaşındaki Egemen Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı, çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakYangın Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi
Koronavirüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi
Pendik'de dehşet veren dakikalar! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de dehşet veren dakikalar! Kamyonetin içinde silahlı saldırıya uğradı
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü
Antalya'da ağaç dikme tartışması kanlı bitti! 1 Ölü
İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında balta ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı
Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
SİDA nedir, ne anlama gelmektedir
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Netflix The Twelve dizi konusu ve oyuncuları
12 Mayıs Pazar 2019 Reyting Sonuçları: Survivor, Kardeş Çocukları, Savaşçı, Fox Ana Haber Program Yarışında Lider Belli Oldu
KYK, MTV, ÖTV, Vergi Borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Cuma Günü'ne Özel 2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 27 Mart Cuma
Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı projesi ne zaman tamamlanacak? Projenin tamamlanma tarihi belli oldu
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 14 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
SGK borçlarına yapılandırma müjdesi
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 14 Kasım 2020 Cumartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.