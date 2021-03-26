Zonguldak'ta uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı

Zonguldak Ereğli’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde satıcısı olan ve halk dilinde torbacı olarak tabir edilen şahısları yakalamaya yönelik operasyon sonucunda şüpheli bulunan kişiler takibe alındı. Narkotik ekipler tarafından tabibe alınan G.D.,K.A.,F.K. ve E.M. isimli 4 kişi uzun bir takip süresinin ardından yakalanarak gözaltına alındılar.

Yakalanan şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Şahıslar üzerinde yapılan arama sonucunda 145 gram uyuşturucu madde bulunurken madde yanında uyarıcı madde ve 109 tane sentetik ecza ele geçirildi.