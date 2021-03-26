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Zonguldak'ta uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı

Zonguldak Ereğli ilçesinde alınan bir ihbar ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

26 Mart 2021 Cuma 00:06
Zonguldak'ta uyuşturucu satan 4 kişi yakalandı
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Zonguldak Ereğli’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen  uyuşturucu madde satıcısı olan ve halk dilinde torbacı olarak tabir edilen şahısları yakalamaya yönelik operasyon sonucunda şüpheli bulunan kişiler takibe alındı. Narkotik ekipler tarafından tabibe alınan G.D.,K.A.,F.K. ve E.M. isimli 4 kişi uzun bir takip süresinin ardından yakalanarak gözaltına alındılar.

Yakalanan şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. Şahıslar üzerinde yapılan arama sonucunda 145 gram uyuşturucu madde bulunurken madde yanında uyarıcı madde ve 109 tane sentetik ecza ele geçirildi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakUyuşturucu
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