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Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi öldü

Zonguldak’ta bir mahallede silahlı kavga yaşandı. Kavga sonrasında Zonguldak’ta iki kişi araç içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

25 Mayıs 2021 Salı 21:52
Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi öldü
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Zonguldak‘ta akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. Bir mahallede meydana gelen olayda iki kişi arasında sözlü münakaşa başladı. Sözlü münakaşa sonrasında fiziksel kavgaya dönüştü. Aradan dakikalar geçmesine rağmen kavga sona ermedi ve iki taraf silahlarına başvurdu. Yapılan kavga sonrasında silah sesleri duyuldu.

Mahallesi hakimleri silah sesinin duyulduğu bölgeyi yetkili makamlara haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bir aracın içerisinde iki kişiye silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın neden yaşandığı henüz bilinmiyor. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri çevrede büyük bir şekilde güvenlik önlemleri alarak bölge sakinlerinin oraya yaklaştırmadı. Olayla ilgili bölge sakinleri herhangi bir bilgi bilmiyor. Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olayın failleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKavga
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