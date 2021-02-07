Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere sebep olan bir şahsın ağaca bağladığı zavallı köpeği dakikalarca döverek öldürdüğüne dair görüntülerin çekildiği yer olarak Zonguldak gösterilmesinin iddialarının ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çok tepkilere sebep olan görüntüler ile ilgili Zonguldak Valiliği, açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 5-6 Şubat tarihlerinde Zonguldak’ta çekildiği iddia edilen görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin bir köpeği ağaca bağlayarak elindeki sopayla köpeğe vurarak işkence ettiği ve köpeği vahşice öldürdüğü görülmektedir. Bu konu ile alakalı sosyal medyada yayınlanan ve büyük tepkilerin gösterildiği görüntüler ile ilgili il emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada Zonguldak’ta böyle bir şahsın olmadığı görülmüştür açıklaması yapıldı.

Öte yandan bu konu ile alakalı araştırmaların devam ettiği belirtildi.

