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Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 kürek, 2 kazma ve metal arama detektörüne de ekipler el konuldu. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.

12 Şubat 2021 Cuma 23:43
Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!
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Zonguldak’ta Kaçak Kazı Yapmak İçin Keşife Çıkan 4 Kişi Gözaltına Alındı!

Zonguldak ilinin Gökçebey ilçesinde kaçak kazı yapmak için keşife çıkan 4 şüpheli vatandaş gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde izinsiz kazı yapılacağı hakkında ihbar alarak konu hakkında çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi kazı için keşif yaparken suçüstü olarak yakaladı. Şüpheli şahıslar A.Ç., E.A., D.G. ve E.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 kürek, 2 kazma ve metal arama detektörüne de ekipler el koydu.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 23:43
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