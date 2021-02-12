Zonguldak'ta izinsiz kazı yapmak için keşif yapan 4 kişi gözaltına alındı!

Zonguldak’ta Kaçak Kazı Yapmak İçin Keşife Çıkan 4 Kişi Gözaltına Alındı!

Zonguldak ilinin Gökçebey ilçesinde kaçak kazı yapmak için keşife çıkan 4 şüpheli vatandaş gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde izinsiz kazı yapılacağı hakkında ihbar alarak konu hakkında çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi kazı için keşif yaparken suçüstü olarak yakaladı. Şüpheli şahıslar A.Ç., E.A., D.G. ve E.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 kürek, 2 kazma ve metal arama detektörüne de ekipler el koydu.