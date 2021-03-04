Zonguldak'ta hastane otoparkındaki güvenlik görevlilerini silahla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı!

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıs hastane otoparkında park tartışması sonucu 2 güvenlik görevlisini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay, saat 16.00 sıralarında Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Aracını hatalı park ettiği öne sürülen sürücü ile kendisini uyaran güvenlik görevlileri Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında kimliği belirsiz sürücü yanındaki tabancasını çıkartarak güvenlik görevlilerine ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler Temelkuran ve Özkara’nın vücutlarına isabet etti. Güvenlik görevlilerini tabancayla yaralayan kimliği belirsiz şahıs olay yerindeki otomobiliyle kaçtı. Yaşanılan olayı ihbarı eden vatandaşlar olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Silahla yaralanan güvenlik görevlileri, çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik görevlilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri şahsın kaçış anını cep telefonuyla kaydedilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İşte olaya ait bazı görüntüler;