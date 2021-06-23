Zonguldak'ta el freni çekilmesi unutulan bir araç fırına girdi

Zonguldak’ta meydana gelen olayda edilen bilgilere göre Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında bir otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi.
ARAÇ, FIRINA GİRDİ
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken kaydedilen görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücü araçtan iner inmez aracın hareket ettiği ve sürücünün otomobili durdurmak istediği anlar kaydedildi.
Son Güncelleme: 23.06.2021 12:22