Zonguldak'ta el freni çekilmesi unutulan bir araç fırına girdi

Zonguldak’ta meydana gelen olayda edilen bilgilere göre Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında bir otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi.

ARAÇ, FIRINA GİRDİ

Araç sürücü otomobilden indiği anda hareket eden araç fırına girdi. El freni çekilmeyi unutulan otomobil sürücüsü paniklerken kayan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkanın içerisine girdi. Hareket eden aracı durdurmak için otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamazken aracın hareketinin gören çocuklar sağa sola doğru kaçışmaya başladı.anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken kaydedilen görüntülerde fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücü araçtan iner inmez aracın hareket ettiği ve sürücünün otomobili durdurmak istediği anlar kaydedildi.