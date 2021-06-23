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Zonguldak'ta el freni çekilmesi unutulan bir araç fırına girdi

Zonguldak Ereğli'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir otomobil cadde üzerinde bulunan bir fırına girdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:22
Zonguldak'ta el freni çekilmesi unutulan bir araç fırına girdi
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Zonguldak’ta meydana gelen olayda edilen bilgilere göre  Orhanlar Mahallesi Kızkapısı Caddesi üzerinde yer alan Simit Fırını dükkanında bir  otomobil, sürücüsü tarafından fırın önüne park edildi.

ARAÇ, FIRINA GİRDİ

Araç sürücü otomobilden indiği anda hareket eden araç fırına girdi. El freni çekilmeyi unutulan otomobil sürücüsü paniklerken kayan otomobil fırın önünde masa ve sandalyeleri yıktıktan sonra dükkanın içerisine girdi. Hareket eden aracı durdurmak için otomobilin kapısını açarak durdurmak istese de başarılı olamazken aracın hareketinin gören çocuklar sağa sola doğru kaçışmaya başladı. Kaza anında dükkanın önünde olan çocuklar panik yaşarken, kazada yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken  kaydedilen görüntülerde  fırın önüne gelen otomobil ve sürücünün otomobilden indiği görülüyor. Sürücü araçtan iner inmez aracın hareket ettiği ve sürücünün otomobili durdurmak istediği anlar kaydedildi. 


Son Güncelleme: 23.06.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKaza
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