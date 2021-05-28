Zonguldak'ta deniz manzarasını izlemek isteyen bir kişinin aracı uçurumdan yuvarlandı

Akşam saatlerinde Zonguldak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kemer Mahallesi Kemer Mezarlığı mevkiinde olayda Harun Göktay adlı bir kişi sahil kesimine yakın yüksek bir yerde aracını park ederek manzarayı izlemek istedi.
DENİZ MANZARASINI İZLERKEN, ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI
‘ARABADAN İNDİM, SONRASINDA ARABA UÇURUMDAN YUVARLANDI’
Araç sürücüsü Harun Göktay ise verdiği ifadesinde arabasından manzarayı izlemek için aracından indiğini el frenini çekmeyi unuttuğu için aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığını söyledi.
Son Güncelleme: 28.05.2021 00:07