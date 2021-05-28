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Zonguldak'ta deniz manzarasını izlemek isteyen bir kişinin aracı uçurumdan yuvarlandı

Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde park ettiği aracından inerek deniz manzarasını izlemek isteyen Harun Göktay el frenini çekmeyi unutunca otomobili uçurumdan yuvarlandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:07
Zonguldak'ta deniz manzarasını izlemek isteyen bir kişinin aracı uçurumdan yuvarlandı
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Akşam saatlerinde Zonguldak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kemer Mahallesi Kemer Mezarlığı mevkiinde olayda Harun Göktay adlı bir kişi sahil kesimine yakın yüksek bir yerde aracını park ederek manzarayı izlemek istedi.

DENİZ MANZARASINI İZLERKEN, ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI

Aracından inerek Harun deniz manzarasını seyretmeye başlayan Göktay, bir süre sonra aracının uçurumdan yuvarlandığını gördü. El frenini çekmeyi unuttuğu için aracı uçurumdan yuvarlanan Göktay hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine intikal eden ekipler yaralı olmadığı anlaşılan kazanın ardından tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

‘ARABADAN İNDİM, SONRASINDA ARABA UÇURUMDAN YUVARLANDI’

Araç sürücüsü Harun Göktay ise verdiği ifadesinde arabasından manzarayı izlemek için aracından indiğini el frenini çekmeyi unuttuğu için aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığını söyledi.

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKaza
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