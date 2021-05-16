Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi süreci başlamıştı. O süreçten itibaren koronavirüs pandemisi hala devam ediyor. Bu süreç boyunca ülkemizde en sık gündeme gelen illerin başında Batı Karadeniz’de bulunan illerimizdenbulunuyor. Pandemi süreci boyunca sürekli olarak gündeme gelen Zonguldak’ta bugünlerde sessiz bir ortam var.nın son gününde Zonguldak’ta sessizlik bulunuyor.

Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 Perşembe akşam saat 19:00 saatinde başlamış ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saat 05:00’a kadar devam edecek. Bu kapsamda Zonguldak’ta tam kapanma sürecinin son günlerinde şehir merkezinde sessiz bir görüntü meydana geldi. Emniyet mensupları tam kapanmanın son gününde şehirde maske, mesafe ve HES kodu denetimlerine devam ediyor.