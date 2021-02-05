Zonguldak'ta 8. kattan düşerek ölen genç kadının erkek arkadaşına ev hapsi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta ile erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın ile alkol aldı iddialara göre daha sonra çift tartıştı. Tartışmanın ardından Özgecan Usta 8. kattan aşağıya düşerek beton zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özgecan Usta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatılırken genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili erkek arkadaşı olduğu söylenen Bartu C.A. ise gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Yaşanan korkunç olay sonrası görgü tanıklarının ifadesi alınırken Cumhuriyet Başsavcılığının geniş çaplı ve titiz çalışmalarıyla alınan ifadelerde çiftin olduğu evden bağrış seslerinin geldiği bilgisi alındı. Sorguya alınan ve götürüldüğü karakolda ifadesine başvurulan Bartu C.A., ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Süren duruşma bitiminde Bartu C.A. adlı zanlı hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.

