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Zonguldak Ereğli'de yol verme kavgası: 5 yaralı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aile fertlerinin de kavgaya karışmasıyla her iki taraftan toplam 5 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Zonguldak Ereğli'de yol verme kavgası: 5 yaralı!
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Yaşanan olay saat 16.30 sularında Ereğli ilçesine bağlı Kırmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde giden 67 ABS 265 plakalı otomobilin sürücüsü Emirkan A. ile 67 T 5101 plakalı ticari taksinin şoförü Kerim Ç. ile yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine el ve kol hareketleri yaparak trafikte ilerlerken, iddiaya göre Emirkan A’nın yönetimindeki otomobilin camından sarkan biri Kerim Ç’nin otomobilinin aynasını kırdı. Bunun ardından Kerim Ç. otomobiliyle uzaklaşan Emirkan A.’yı takibe aldı. Kale Sokak üzerine sona eren kovalamacanın ardından çıkan kavgaya her iki tarafında yakınlarının karışmasıyla büyüdü. Olay yerine gelen Kerim Ç’nin abisi Ömer Ç. Emirkan A.’nın abisi Okan A. ve yakınları Miraç G.de kavgaya tutuştu. Yaşanan kavga sonucu 5 kişi vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı. Okan A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, diğer4 yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. 5 kişi tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliTrafik KavgasıKavga
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