Zonguldak Ereğli'de alkolü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada alkollü sürücünün bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu olayda 1 kişi yaralanırken, yaşanan kaza sonrasında alkollü sürücü olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi 120 Evler Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgilere göre Nisa Nur D. (22) kontrolündeki 34 FJ 9612 plakalı Renault marka otomobil ile karşıdan gelen Hamit T. Yönetimindeki 37 AAK 727 plakalı Mercedes marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada Nisa Nur D. Yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Nisa Nur D. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşanan kazada her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemleri aldı. Araçların trafiği aksatmasında dolayı hurdaya dönenn otomobiller yoldan kaldırılarak yol tekrardan trafiğe açıldı. Yaşanan kazanın ardından olay yerinden kaçan alkolü sürücü Hamit T. Karakola giderek teslim oldu.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;