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Zonguldak Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Ülkemizde birçok belediye, ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamaktadır. Bu belediyelerden biri olan Zonguldak Belediyesi de vatandaşlara birçok yardım gerçekleştirmektedir. Zonguldak Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır? Bu haberimizde Zonguldak Belediyesi'nin yardım başvurusu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Zonguldak Belediyesi'nin yardım başvurusu detayları...

27 Aralık 2021 Pazartesi 03:22
Zonguldak Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
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Koronavirüs salgını döneminde belediyeler tarafından yardımlar sağlanmaktadır. Zonguldak Belediyesi’de Zonguldak’ta yaşayan insanlara yardım etmektedir. Zonguldak Belediyesi’nin yardım başvurusundan nasıl yararlanılır?

Zonguldak Belediyesi yardım

Zonguldak Belediyesi ,yardıma ihtiyacı olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Belediyenin Beyaz Masa hattını arayarak yardım başvurusu talebi oluşturabilirsiniz.En kısa sürede taleplere dönüş yapılmaktadır. 444 06 67 numaralı hattı arayarak yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden iletişime geçmek istiyorsanız 0552 897 6767 numaralı hattı arayarak ilgili kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Belediyenin yardım formunu doldururken, istenilen bilgileri eksiksiz ve yanlış girmemeniz gerekmektedir. Belediye tarafından detaylı bir inceleme yapılmaktadır.

Zonguldak Belediyesi yardım başvurusu sorgulama

Yardım başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Zonguldak Belediyesi’nin Beyaz Masa hattını ya da Whatsapp iletişim numarasından bilgi alabilirsiniz. Başvuru değerlendirme süreci 30 gün içinde gerçekleşir. https://www.zonguldak.bel.tr adres linkinden de başvurunuzun detaylarını öğrenebilirsiniz.

Zonguldak Belediyesi’nin yaptığı yardımlar

Zonguldak Belediyesi tarafından birçok aileye destek sağlanmaktadır. Belediyenin yapmış olduğu yardımlar şu şekildedir;

Yaşlılar için bakım hizmetleri

Engelli kişiler için yardımlar

Maddi durumu kötü olan kişilere ve ailelere gıda ve erzak yardımı

İhtiyaç sahibi kişilere ve ailelere yardım belediye tarafından sağlanmaktadır.


Son Güncelleme: 27.12.2021 03:22
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Zonguldak BelediyesiZonguldak Belediyesi Yardım Başvurusu
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