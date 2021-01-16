Zonguldak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik şubesinde celp, terhis gibi görevleri olan kişiler askerlik şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Zonguldak askerlik şubesinde işi olan kişiler Zonguldak’ta yer alan askerlik şubelerinin telefon, adres ve fax bilgilerini araştırmaktadır.
İşte Zonguldak Askerlik Şubelerinin iletişim bilgileri..
Zonguldak Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri
Adres: Terakki Mah. Işık Vatan Cad. No:70 ZONGULDAK
Telefon: 0.372.257 25 99
Faks: 0.372.257 34 04
Mail Adresi: zonguldak_as_sb@msb.gov.tr
Zonguldak Alaplı Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri
Adres: Orhanlar Mah. İhsan Öncel Cad. No:38 Karadeniz-Ereğli/ZONGULDAK
Telefon: 0.372.323 29 81
Faks: 0.372.323 11 71
Mail Adresi: kdzeregli_as_sb@msb.gov.tr
Zonguldak Çaycuma Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri
Adres: Çay Mah. Sevgi Sok. No:2-1 Çaycuma/ZONGULDAK
Telefon: 0.372.615 10 28
Faks: 0.372.615 12 00
Zonguldak Devrek Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri
Adres: İsmetpaşa Mah. Sazlık Çayı Mevkii Mesut Özil Cad. No: 38 Devrek/ZONGULDAK
Telefon: 0.372.556 15 41
Faks: 0.372.556 41 31
Mail Adresi: devrek_as_sb@msb.gov.tr
Zonguldak Gökçebey Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri
Adres: İsmetpaşa Mah. Sazlık Çayı Mevkii Mesut Özil Cad. No: 38 Devrek/ZONGULDAK
Telefon: 0.372.556 15 41
Faks: 0.372.556 41 31
Mail Adresi: devrek_as_sb@msb.gov.tr
Zonguldak Karadeniz Ereğli Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri
Adres: Orhanlar Mah. İhsan Öncel Cad. No:38 Karadeniz-Ereğli/ZONGULDAK
Telefon: 0.372.323 29 81
Faks: 0.372.323 11 71
Mail Adresi: kdzeregli_as_sb@msb.gov.tr