Zonguldak askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik şubesinde celp, terhis gibi görevleri olan kişiler askerlik şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Zonguldak askerlik şubesinde işi olan kişiler Zonguldak’ta yer alan askerlik şubelerinin telefon, adres ve fax bilgilerini araştırmaktadır.

İşte Zonguldak Askerlik Şubelerinin iletişim bilgileri..

Zonguldak Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri

Adres: Terakki Mah. Işık Vatan Cad. No:70 ZONGULDAK

Telefon: 0.372.257 25 99

Faks: 0.372.257 34 04

Mail Adresi: zonguldak_as_sb@msb.gov.tr

Zonguldak Alaplı Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri

Adres: Orhanlar Mah. İhsan Öncel Cad. No:38 Karadeniz-Ereğli/ZONGULDAK

Telefon: 0.372.323 29 81

Faks: 0.372.323 11 71

Mail Adresi: kdzeregli_as_sb@msb.gov.tr

Zonguldak Çaycuma Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri

Adres: Çay Mah. Sevgi Sok. No:2-1 Çaycuma/ZONGULDAK

Telefon: 0.372.615 10 28

Faks: 0.372.615 12 00

Zonguldak Devrek Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri

Mail Adresi: caycuma_as_sb@msb.gov.tr

Adres: İsmetpaşa Mah. Sazlık Çayı Mevkii Mesut Özil Cad. No: 38 Devrek/ZONGULDAK

Telefon: 0.372.556 15 41

Faks: 0.372.556 41 31

Mail Adresi: devrek_as_sb@msb.gov.tr

Zonguldak Gökçebey Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri

Adres: İsmetpaşa Mah. Sazlık Çayı Mevkii Mesut Özil Cad. No: 38 Devrek/ZONGULDAK

Telefon: 0.372.556 15 41

Faks: 0.372.556 41 31

Mail Adresi: devrek_as_sb@msb.gov.tr

Zonguldak Karadeniz Ereğli Askerlik Şubesi İletişim Bilgileri

Adres: Orhanlar Mah. İhsan Öncel Cad. No:38 Karadeniz-Ereğli/ZONGULDAK

Telefon: 0.372.323 29 81

Faks: 0.372.323 11 71

Mail Adresi: kdzeregli_as_sb@msb.gov.tr