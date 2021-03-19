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Ziyaretlerin yasak olduğu Keşan'da ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira ceza kesildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasına göre kırmızı kategoride (çok yüksek risk) yer alan Edirne Keşan'da ev ziyaretleri geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Bu kapsamda denetimleri sıklaştıran ekipleri ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira ceza kesdi.

19 Mart 2021 Cuma 21:17
Ziyaretlerin yasak olduğu Keşan'da ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira ceza kesildi
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Korona virüs vaka sayılarının rekor düzeyde artmasıyla birlikte bir çok kentte yeni tedbir ve kısıtlamalar devreye girdi.

Edine'de bakanlık tarafından açıklanan risk gruplarına göre kırmızı kategoride yani çok yüksek riskli iller grubunda yer alıyor.

Bu kapsamda vaka sayılarının yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Edine Keşan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla kent genelinde ev ziyaretleri yasaklanmıştı.

Denetimlerini bu yönde artıran ekiplere bugün ev ziyareti konusunda ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler ziyaretin yapıldığı eve gitti ve ev sahibi ile birlikte arkadaşlarının evde toplanarak birlikte alkol aldıklarını tespit etti.

EV SAHİBİ VE ZİYARETÇİLERE 17 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kent genelinde zorunlu olmadıkça ev ziyaretlerinin yasak olması sebebiyle evsahibi ve 4 arkadaşına tedbir ihlalinden toplamda 17 bin lira idari para cezası kesildi.

 

Öte yandan şehirde denetimleri sıklaştıran ekpiler  bir ganyan bayisinde alkol kullandıkları belirlenen İ.Ç. ve G.Ç'ye salgın tedbirlerini ihlal etmekten 6 bin 800 lira para cezası uyguladı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanEV ZİYARETLERİ
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