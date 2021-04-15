Ziraat Odası çiftçi belgesi nasıl alınır? Ziraat Odası çiftçi kütüğü belgesi sorgulama nasıl yapılır? ÇKS belgesi ücreti 2021

Çiftçilik mesleği ile uğraşan kişiler Ziraat Odası çiftçi kayıt sistemi belgesi alarak sağlanan imkanlardan faydalanabilmektedir. Peki Ziraat Odası çiftçi kayıt sistemi belgesi nasıl alınır?

Çiftçi kayıt sistemi belgesi kayıt ücretleri kaç TL?

10 dekardan 100 dekara kadar 6. kademe 44 TL – 108 TL

101 dekardan 200 dekara kadar 5. kademe 106 TL – 232 TL

201 dekardan 400 dekara kadar 4. kademe 209 TL – 377 TL

501 dekardan 800 dekara kadar 3. kademe 420 TL – 592 TL

801 dekardan 2.000 dekara arası 2. kademe 566 TL – 981 TL

2001 dekar ile 5.500 dekar arası 1. kademe 1.171,00 TL – 2.588,00 TL

5001 dekar ile sınırsız arazi 438 TL – 2.696 TL

Çiftçi kayıt sistemi belgesi ne işe yaramaktadır?

Belge, devlet tarafından sağlanan destekler için, Bağ-kur sigortası başlatabilmek için, çiftçi kredisi, çiftçi hattı ya da kredi kartı alınması için gerekmektedir.

Çiftçi kayıt sistemi belgesi nereden edinilir?

Ziraat Odası çiftçi kayıt sistemi belgesi E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvurunun ardından Ziraat odalarından belgeyi almanız mümkündür.

Çiftçi kayıt sistemi belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

Ziraat Odası çiftçi kayıt sistemi belgesi için gerekli belgeler çiftçi belgesi başvuru dilekçesi, nüfus kayıt öneği, vesikalık fotoğraf, çiftçi kütüğü, kimlik belgesi ve fotokopisi, tarım arazileri için kiralama kontratı, hayvancılık için hayvan listesi ve işletme tescili, bağ-kur işe giriş belgesi evrakları gerekmektedir. Eğer başvuran kişi tüzel kişilik ise yukarıdaki evrakların yanı sıra firmanın sözleşmesi, vergi levhası, imza sirküleri ve yetki belgesi de edinmesi gerekmektedir.

Ziraat Odası çiftçi kayıt sistemi belgesi ücreti kaç TL?

2021 yılında Ziraat Odası çiftçi kayıt sistemi belgesi 6 liradan başlamakta olup 26 lira arasında değişmektedir.