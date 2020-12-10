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Ziraat Bankası ve Halkbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nedir?

Covid-19 virüsün tekrardan Türkiye’de yükselişe geçmesi, yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Tedbirler Türkiye genelinde alınırken bankalarda gerekli önlemleri aldı. Müşterilerine daha iyi hizmet sunmaya çalışan bankalar, güvenir bir ortam yaratmak için mesai saatlerini değiştirdi.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:12
Ziraat Bankası ve Halkbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nedir?
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Bankalar mesai saatlerinin değiştiğine dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

çalışarak mesai saatlerini değiştirdiler.

Mesai saatlerini değiştiren bankalar arasında hem devlet bankaları hem de özel bankalar var. Ziraat bankası, müşterilerini ve toplum sağlığını korumak amaçlı mesai saatlerini değiştirdiğini açıkladı. Yeni mesai saatleri ise 8 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek.  Mesailer, 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Akbank bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Türkiye İş Bankası, TEB Bankası, Halkbank ve Yapı Kredi bankaları, mesai saatlerini, 2 Aralık 2020 tarihinde, 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vakıfbank ise; 09.00 12.30 ile 13.30 17.00 saatlerinde hizmet verecek.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 23:12
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BankalarMesai SaatleriZiraat BankasıHalk BankasıKoronavirüs
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