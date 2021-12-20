Ziraat Bankası üzerinden SGK prim borcu nasıl ödenir?

SGK prim borcunu ödemeyen kişiler emekli olamaz. Tam zamanlı çalışanlar için sigorta primi işveren tarafından ödenir. Ancak işveren tarafından ödenmeyenler sigorta primlerini kendileri ödeyemezler. Ziraat Bankası, kullanıcılarına prim borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası intenet bankacılığı uygulaması üzerinden şubeye gitmek yerine SGK prim borçlarını hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz.Kendi SGK primini ödeyen kişiler, Ziraat Bankası intenet bankacılığı üzerinden prim borçlarının nasıl ödendiğini öğrenmek isterler ve bu konuda araştırma yapmaktadır. SGK prim borcu nasıl ödenir?

SGK prim borcu

SGK prim geri ödemesi ile ilgili sorularınız için lütfen sağlık sigortası acentesine veya SGK resmi web sitesine gidiniz. Ancak Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı'ndan sorgulama yapabilmek için İntenet Bankacılığı'na giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından Menü>Ödeme>Prim ödeme Tahsilat’ına tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfadaki bilgileri doldurduktan sonra SGK prim borcunuz varsa ekrana yansıyacaktır.

Ziraat Bankası SGK prim borcu ödeme

Ziraat Bankası'nın intenet bankacılığı SGK prim borcu ödeme süreci, prim borcu ödeyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca basit ve hızlı ödemeler sayesinde zamandan tasarruf etme gibi bazı avantajlar da sunmaktadır.

BAG-KUR geçmiş döneme ait prim borçları

BAĞ-KUR cari dönem prim ödemeleri

Bir aydan az isteğe bağlı prim ödemeleri

SGK borç yapılandırma ödemleri

Genel Sağlık Sigortası ödemeleri

Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı'nı kullanarak SGK prim borcunu ödemek için tarayıcı veya mobil uygulamadan giriş yapmanız gerekmektedir. Yukarıda belirtilen adımlarla ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ödenebilen SGK türleri şu şekildedir;

Ziraat Bankası otomatik ödeme talimatı

Ziraat Bankası, prim borcu ödeyen müşterilerine otomatik ödeme talimatı da dahil olmak üzere kolaylıklar sağlamaktadır. Otomatik ödeme talimatı için size en yakın şubeye giderek veya Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı'ndan hesabınıza giriş yaparak otomatik ödeme talimatında SGK prim borcu ödeme işlemini etkinleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası intenet bankacılığı

Ziraat Bankası müşterisi adına hesap açtığınızda, uygulamayı intenetten PC'nize veya mobil uygulamanıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek ve mobil bankacılık şifrenizi alarak girişinizi aktif hale getirebilirsiniz.