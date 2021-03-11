Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru şartları

Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın memur alımı

Ziraat Bankası 230 memur alımı yapacaktır. Uzman yardımcıları, müfettiş yardımcıları pozisyonlarında çalışacak memurları KPSS şartı olmaksızın alımları yapılacaktır.

Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş, Ziraat Bankası A.Ş, Ziraat Teknolojisi A.Ş bünyelerinde personel alımlarını 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar başvurularınızı yapabilirsiniz.

Sınav ücreti ne kadar?

Başvuru yapacak olan kişiler sınav ücreti 195 TL ödeyeceklerdir. Ödeme işleminizi, başvuru yapar iken Üniversite’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden kredi/banka kartı ile ödeyebilirsiniz. Başka kanallarda ödeme yapılamaz yapıldığı taktirde kabul edilmeyecektir.

Hangi kadrolara alım olacak?

*Ziraat Teknolojisi 30 Uzman Yardımcısı

*Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı

*Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı

*Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı

Ziraat Bankası A.Ş uzman yardımcısı işe alım başvuru şartları nelerdir?

-T.C vatandaşı olmak

-01,01,1991 ve sonrası doğumlu olmak

-Üniversite ve üniversite yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümlerde mezun olmak veya işe başlama sırasında mezun olduğuna ait belgeyi ibraz etmek koşulu ile son sınıfta okumak

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da ertelemiş olmak ya da muaf olmak.

Ziraat Bankası A.Ş müfettiş yardımcısı işe alım başvuru şartları

-T.C vatandaşı olmak

-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak

-Yazılı sınava idare alandan katılacak olan adaylar için 4 yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olmak. Maliye, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Risk Yönetimi, İstatistik, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bankacılık, Muhasebe mezun olmak. Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak.

-Erkek adaylar için askerlik görevinin tamamlanmış olmak, muaf olmak, ertelemek

-Daha önce Müfettiş yardımcısı giriş sınavı mülakatından elenmemiş olmak.

