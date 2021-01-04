Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolları

1863 yılında kurulan Memleket Sandıkları, 1888 yılında ismini değiştirerek Ziraat Bankası olarak resmen hizmete açılmış, ülkemizin ilk moden bankası olup, en köklü kamu bankamız olarak kesintisiz hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası'nın merkezi Ulus Ankara'da olup, ülkemizin yanı sıra New York, Gine, Londra ve Atina gibi önemli şehirlerde temsilcilikleri bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, düzenlediği projelerle üye işyerlerini ve çalışanlarımızı destekler Ziraat Bankası, müşteri hizmetleri ve şubeler aracılığıyla müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını çevirmek için; her konuda bilgi alıp işlem yapabilirler. Üstelik süreç boyunca kaliteli ve samimi yöntemlerle karşılaşırlar.

Bu yazıda, bireysel veya kurumsal bankacılık işlemleri için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramak isteyen tüm bireyler için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmanın bir yolu var mı? Bu soruyu cevaplamaya ve bu konuda sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası

Banka ve kredi kartlarıyla ilgili çeşitli işlemlere ek olarak, müşteri temsilcileri ayrıca vadeli veya vadesiz hesaplar, hisse senetleri ve diğer akla gelebilecek kişisel veya şirket işlemleriyle ilgili hizmetler de sağlar.

Müşteri temsilcileriyle iletişime geçip onlardan bilgi almak ve işlem yapmalarına izin vermek isteyenler 444 00 00 numarasını aramalıdır.

Bu numarayı arayan kişi, otomatik robot rehberliğinde sesli karşılama alacaktır. Yani müşteriler müşteri temsilcileriyle doğrudan bağlantı kurmayacaktır.

Bu nedenle bankanın amacı, müşterilerin kendi başlarına halledebilecekleri temel işlemleri tuşlara basarak tamamlamalarına izin vermektir.

Diğer bir deyişle, müşteri temsilcilerinin iş yükünü azaltmaktır.

Veya müşteriler; 0850220 00 00 başka bir müşteri hizmetleri numarasını arayarak da işlem yapabilirler.

444 00 00 veya 0850 220 00 00'ı arayan kişiler kart, şifre değiştirme, şifre alma, OGS ve HGS işlemlerini tuşları kullanarak tamamlayabilirler.

Başka bir deyişle, belirli işlemler tuşlarla yapılabilir.

Tuşlarla uğraşmak için zaman harcamak istemeyen, tuşlama konusunda kafaları karışan ve hangi numarayı arayacağını bilmeyen kişiler, işlemi kendileri yapmak yerine bir müşteri temsilcisine bağlanmak isteyebilir.

Özellikle yaşlılar ve emekliler genellikle müşteri temsilcilerinden yardım isterler.

Ziraat bankası müşteri hizmetlerine direkt bağlanma (2021)

Bir müşteri temsilcisine tuşlamaların sırasında kaybolmadan, aramanız sonlanmadan hızlı bir şekilde aramak istiyorsanız, birkaç dakika boyunca arka arkaya ne olduğunu bilmeden tuşlamalar yaparak bir yere varamıyorsanız; Aşağıdaki yöntemi denemenizi öneririz.

Önce, akıllı telefonunuzdan 444 00 00 müşteri hizmetleri numarasını çevirin.

Telesekreterin yönünü takip ederek T.C. Kimlik numaranızı, ardından akıllı telefon klavyesi üzerinden banka veya kredi kartınızın son 4 hanesini doğru bir şekilde girin.

Ardından, telesekreter sizi aradığında 1'e basın.

Sonraki adımda 6'ya basın (6 - diğer işlemlere karşılık gelir)

Son olarak, 0 sayısını girin.

1-6-0 sayılarını arka arkaya girmeniz halinde Ziraat Bankası müşteri temsilcisine yönlendirileceksiniz. Ancak müşteri temsilcileri diğer müşterilerle çok meşgul ise ortalama bekleme süresi 5 dakika ile 25 dakika arasında diyebiliriz.

Ziraat Bankası müşteri temsilcisine direkt bağlanma (2021)

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanmak için ihtiyaç duyduğunuz adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle akıllı telefonunuzdan veya sabit ev veya ofis telefonunuzdan 444 00 000 Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını aramanız gerekmektedir.

Müşteri temsilcisi olarak sesli yanıt sistemi sorularını yanıtlamalısınız. Sistemin söylediğiniz kelimeleri anlaması biraz zaman alabileceğinden, mümkünse soruyu 2-3 müşteri temsilcisi şeklinde cevaplamalısınız.

Bir müşteri temsilcisine yukarıda açıklandığı gibi kolayca bağlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine bağlanarak yapabileceğiniz işlemler

Güvenlik için kredi kartınızın şifresini değiştirmek isterseniz ya da maaş gününe yaklaşmak için hesabınızın son kesim tarihini değiştirmek isterseniz veya banka kartınızı kaybettiğinizde müşteri temsilcisini arayabilir veya en basit işlem için onlardan yardım alabilirsiniz.

Hatta bir müşteri temsilcisinden online bankacılık veya mobil bankacılığın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi alabilir, İntenet ve mobil bankacılık hakkında daha fazla bilgi edinmek için online desteklerini kullanabilir ve bu kanallar üzerinden kolayca işlem yapabilirsiniz.

Kısacası, ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa, gece veya gündüz 7/24 müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Banka veya kredi kartınızı kaybettiğinizde, kartınız çalınmış olabilir veya intenet dolandırıcılığı yaşadığınızı düşündüğünüzde hemen bir müşteri temsilcisini arayarak kartınızı devre dışı bırakmalısınız!

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayarak, yapabileceğiniz bazı işlemleri kısaca aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

Kayıp, hırsızlık ve dolandırıcılık bildirimi

Şifre değişikliği, şifre oluşturma, kredi kartı borcu ödeme, kredi kartı borcu sorgulama vb. Kart işlemleri

HGS, OGS yükleme işlemi

MTV, gümrük vergileri vb. Gibi belirli vergi ve cezaların ödeme işlemleri

Ziraat POS, şirket aboneliğiniz vb. İle ilgili bankacılık işlemleri

İntenet bankacılık ve mobil bankacılık ile ilgili işlemler

Döviz ticareti gibi yatırım işlemleri

Hisse senedi alımı ve satımı gibi işlemler

Diğer işlemler

Kısaca müşteri hizmetleri departmanını arayarak çeşitli kişisel veya kurumsal işlemleri gerçekleştirebilir ve her konuda bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası e-mail adresi

Ziraat Bankası'na mail yolu ile soru sormak, şikâyet ve itirazlarınızı iletmek için https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bize-ulasin/contact-formu linkine tıklayabilirsiniz.

Ziraat Bankası şikâyet hattı

Ziraat bankacılığı ve finansal işlemlerle ilgili şikâyet ve itirazlarınızı yetkili personele iletmek için Genel Müdürlüğü arayabilirsin.