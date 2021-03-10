Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı şartları ve Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri

Ziraat Bankası kısa zaman öncesinde memur alımı için duyuruda bulundu. KPSS’siz memur alımı için 230 memur alacak banka 20 Müfettiş Yardımcısı 80 Uzman Yardımcısı ve Ziraat katılım bankası için uzman yardımcısı ayrıca Ziraat Teknoloji için 30 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Haberi duyan ilgili kişiler konu hakkında araştırma yaparken nereden ve nasıl başvuru yapacağını merak ediyor. Başvuru için ücret alınacak mı sorusu ise kafaları karıştırırken ilgili meslekler hakkında başvuru şartları bulunuyor.

Ziraat Bankası 20 Müfettiş yardımcısı alımı için gerekli başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak

3. 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya son sınıfta okuyor olmak

4.Erkek adaylar askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olması gerekir.

5. Daha önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının mülakat aşamasında elenmemiş olmamak.

Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alımı için gerekli başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman yardımcısı alımı için gerekli başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Teknoloji 30 Uzman yardımcısı alımı için gerekli başvuru şartları nelerdir?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Ziraat Bankası 2021 Personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası personel alımı başvuru sayfasına ulaşmak için buraya tıklayarak sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Son başvuru tarihi 26 Mart 2021 olarak belirlenirken başvuru için aday son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf olması gerekir. Fotoğrafın taranması halinde başvuru sistemine eklenecektir.

Fotoğrafı olmayan kişilerin başvurusu iptal edilecektir.

2021 Ziraat Bankası personel alımı başvuru ücreti ne kadar?

Sınav başvurusu için 195 TL ücret ödenmesini isteyen kurum ödeme işlemlerini başvuru esnasında bu link üzerinden gerçekleştirebilir. Ödemeler kredi veya banka kartı ile ödenmesi halinde başvurular kabul edilir. Herhangi bir başka kanaldan ödeme kabul etmeyeceğini söyleyen kurum bu konu hakkında önemli uyarıda bulundu.