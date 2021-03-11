Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası KPSS şartı olmadan memur alımları

Ziraat Bankası, KPSS şartı olmaksızın 230 memur alacaklarını ilan ettiler. Memurların 4 ayrı kadroya alınacakları bildiren Ziraat Bankası korona virüs nedeni ile uzun zamandır işsiz kalan vatandaşlar için KPSS puanı olmaksızın memur alacaklarını bildirmiştir.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular 9 Mart 2021 tarihinde başladı. 26 Mart 2021 tarihinde saat 23:59’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapmak isteyenler Anadolu Üniversitesinin sınav başvuru adresinden başvuru yapabilirler.

KPSS şartı olmadan memurluk için şartlar

*01.01.1991 ve sonrası doğmuş olmak

*Üniversitede lisans eğitim alan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Matematik bölümünden mezun olanlar. İşe başlama esnasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek adına son sınıfta okuması gerekir.

-Çalışma ili İstanbul’dadır.

-Sınav 2 aşamadan oluşmaktadır. Yazılı ve mülakat olmak üzere

-Yazılı sınav 24 Nisan 2021 Cuma günü Anadolu Üniversitesi tarafından İstanbul ve Ankara illerinde yapılacaktır.

-Sınav saati 10:00 başlayacaktır.

-Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından mülakat gerçekleşecektir.

4 farklı pozisyonda 230 memur

*80 Uzman Yardımcısı

*Ziraat Katılım 100 Uzman Yardımcısı

*Ziraat Teknolojisi 30 Uzman Yardımcısı

*20 Müfettiş Yardımcısı