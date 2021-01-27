Zincirleme kaza faciası! Çok sayıda yaralı var

Aralarında çocuklarında bulunduğu zincirleme trafik kazası bugün Kayseri'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Kayseri Kocasinan'da yolcu taşıyan Süleyman Ö.'nün sürücüsü olduğu özel halk otobüsü, seyir halindeyken önünde aniden yavaşlayan Nedim K.'nin sürücüsü olduğu özel otomobile çarptı.

Otobüsün arkasından çarptığı araç , çarpışmanın etkisiyle önünde duran 4 otomobil ve elektrikli bisiklete zincirleme çarptı. Araçların birbirine zincirleme çarpmasıyla birlikte park halindeki bir araçta zarar gördü.

Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

ARALARINDA ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU 7 KİŞİ YARALI

Kaza yerine gelen ekipler tarafından 45 yaşındaki Mehmet P. ve 49 yaşındaki Murat K., 34 yaşındaki Ahmet B. 6 yaşındaki Burak E. ve2 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı belirlendi. YAralı vatandaşlar yapılan ilk yardım sonrasında çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis zincirleme kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yaralılardan Mehmet P'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.