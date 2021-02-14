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Zincir marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler?

Yapılacak olan yeni düzenlemeler ile, zincir marketlerde satışı yapılan bazı ürünlere yasaklar getirileceği duyuruldu. Eğer taslak mecliste onaylanırsa belirlenen ürünlerin satışları yasaklanacak. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

14 Şubat 2021 Pazar 19:32
Zincir marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler?
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Zincir marketlerde belirli ürünlerin satışının yasaklanacağı duyuruldu. Artık o marketlerde cep telefonu,televizyon gibi ürünlerin satışının yasaklanması üzerine hazırlanan bir taslağın olduğu söylendi. 

Mevcut kuralların değişmesi ile birlikte tepkilerin ne olacağı merak ediliyor. AB tarafından hazırlanan düzenleme 1 kasım 2021’de yürürlüğe girecek. Kural uyumu için ise yeni taslak hazırlama çalışmaları başlandı. Eğer yasa taslağı meclisten geçer ve onaylanırsa birden fazla kural değişecek. 

SÖZ KONUSU OLAN MADDE 

‘ E-ticaret ile yapılan satışlar ile 1500 metre kareden büyük zincir mağazalar hariç, gıda perakende sektöründe faaliyette bulunan zincir mağazalarda tütün mamülü,mobilya,cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılmayacak’ 

Oldukça fazla şubesi bulunan ve her sokakta yer alan zincir marketlerin, bir merkez üzerinden uygun ücrete alarak, tüketiciye uygun ücretten sunması sonucunda küçük esnafın korunması sebebi ile kooperatifler kurulabilecek.

Birçok esnaf yeni düzenleme sayesinde satışlarını artırabilecek. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Zincir MarketElektronik EşyaSigaraYasak
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