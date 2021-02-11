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Zincir marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Bim, A101, ŞOK, Migros satışı yasaklanan ürünler

Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu son değişiklikle beraber bazı marketlerde çalışma saatleri ve ürün satışlarında değişiklikler olacak. Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklanacak? Market çalışma saatleri neler olacak? İşte detaylar..

11 Şubat 2021 Perşembe 17:56
Zincir marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Bim, A101, ŞOK, Migros satışı yasaklanan ürünler
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Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu son değişiklikle beraber bazı marketlerde çalışma saatleri ve ürün satışlarında değişiklikler olacak. Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklanacak? Market çalışma saatleri neler olacak? İşte detaylar..

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen taslakla birlikte mesafe ve nüfus kriterlerinde ayrıca satış esaslarında bir takım değişiklikler yapılacak. Bununla birlikte marketlerde yer alan bazı ürünlerin satışında değişiklikler yaşanacak. İşte taslak düzenlemesiyle birlikte alınan o kararlar.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen taslakla önemli değişiklikler yaşandı. Küçük çaplı işletmelerin zarara uğramaması adına da değişikliler yapıldı.Peki marketlerde sigara sastışşı yasaklandı mı? Hangi ürünlere satış yasağı geldi? İşte düzenlenen taslağa göre alınan yeni kararlar..

Yeni market düzenmeleri

Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak.

Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak. Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak.

Reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.

Tarım ve gıda ürünlerinin markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde üreticiden zarar tazmini istenemeyecek. Gıda ürünlerinin müşteri şikayeti nedeniyle incelenmesinde de üreticiye bir bedel yansıtılamayacak.

Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek. Marketler, kamu kurumlarına veya adli mercilere şikayet nedeniyle ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen miktarın azaltılması ve promosyonunun durdurulması gibi ‘misilleme’ hareketlerine başvuramayacak.



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:56
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MarketTaslak
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