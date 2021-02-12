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Zincir marketler hangileridir? Yeni yasaklar hangi marketlerde geçerli olacak?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte AVM ve zincir marketlere düzenleme getirildi. Vatandaşlar, Zincir marketler hangileridir? Yeni yasaklar hangi marketlerde geçerli olacak? sorularını araştırıyor.

12 Şubat 2021 Cuma 02:50
Zincir marketler hangileridir? Yeni yasaklar hangi marketlerde geçerli olacak?
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte zincir marketlere yeni kurallar getirildi. Bazı marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanırken pek çok ürünün satışına da yasak getirildiği açıklamaları sonrasında vatandaşlar konuyu araştırmaya başladı. Vatandaşlar, marketlerin çalışma saatlerin, hafta sonunda açılacak marketleri ve satışları yasaklanan ürünleri araştırmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı son çalışması ile Alışveriş Merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin satış kriterleri ve çalışma düzenleri ile ilgili bazı değişiklikler yaptı. En dikkat çeken kısım olan zincir marketlerin geleneksel perakende satış yapan işletmeleri olumsuz etkilemesi nedeniyle perakendecilerin korunması amaçlanırken bazı ürünlerin satışlarına yasak getirildi.

Marketlerde yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı düzenlemesinde, elektronik ortamlarda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak şartıyla, zincir marketlerde tütün, mobilya, telefon, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yasaklandı. Küçük esnafın korunması amacıyla zincir marketler Pazar günlerin saat 11.00’dan önce açılamayacak.

Hızlı tüketim ürünlerini satan mağazalar ve marketler ürün raflarının %1’lik kısmını coğrafi işaretli ürünlere ayırmak zorunda olacak.

Coğrafi işaretli ürünlere ek olarak marketlerin bulunduğu ilin yöresel ürünlerini satması da zorunlu olacak.

Öte yandan reklam, anons ve ürünlerin yerleştirilmesi gibi konularda üretici ve tedarikçi para talep edemeyecek. Ancak, ikili sözleşmelerin imzalanması durumunda bedel ödemesi yapılabilecek.

Tarım ve gıda ürünlerinin markete sevkiyatı sonrasında ürün bozulursa üretici zarar parası alamayacak. Alınan ürünlerde ki sorunlar nedeniyle şikayette bulunan vatandaşlara bedel çıkarılmayacak.

Sebze ve meyveler başta olmak üzere 30 gün içerisinde bozulabilen ürünlerin ücretleri üreticilere 3* gün içerisinde ödenebilecek. Marketler, tüketici tarafından resmi kurum veya adli mercilere yaptıkları şikayetler sonrasında marketler şikayet edilen ürünlerin listeden çıkarılmasına, miktar azaltmalarına ve kampanyaların durdurulması gibi misillemeleri yapamayacak.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 02:50
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıZincir MarketAVMDüzenleme
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