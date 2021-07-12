Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Milyonlarca vatandanş, iyi niyetlerde bulunmak, kendini rabbine daha yakın hissetmek amacıyla dini anlamda özel kabul edilen gün ve saatlerde ibadetlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Zilhicce ayı da o özel günlerden bir tanesidir ve bu zamanlarda kılınan Zilhicce Namazı nasıl kılınır merak ediliyor. Bu özel gün 11 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 10 gün sürerek Kurban Bayramı'nın 1. günü sona eriyor.
İmam Muhammed Bakır'dan (a.s.) söylenen bir hadise göre, "Her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir." deniliyor.
Son Güncelleme: 12.07.2021 13:55