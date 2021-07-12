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Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Zilhicce ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, bu ayın bereketinden faydalanmak istiyor. Bunun için o günlerde kılınan Zilhicce Namazı ile birlikte dilek, dua ve isteklerinin kabulü için Rabbine ulaşmak istiyorlar. Peki Zilhicce Namazı nedir? Nasıl kılınır? Detaylar haberimizde.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:55
Zilhicce ayı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
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Milyonlarca vatandanş, iyi niyetlerde bulunmak, kendini rabbine daha yakın hissetmek amacıyla dini anlamda özel kabul edilen gün ve saatlerde ibadetlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Zilhicce ayı da o özel günlerden bir tanesidir ve bu zamanlarda kılınan Zilhicce Namazı nasıl kılınır merak ediliyor. Bu özel gün 11 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 10 gün sürerek Kurban Bayramı'nın 1. günü sona eriyor. 

Zilhicce namazı, bu 10 günlük süreçte kılınması tavsiye ediliyor. Zilhicce Namazı; Akşam Namazı ile Yatsı Namazı arasında kılınması doğru kabul ediliyor. Namazda,  "Niyet ettim Allah rızası için Zilhicce tesbih namazı kılmaya. BismillAhirrahmanirrahiym" denilerek ardından sırasıyla Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve ardından A'raf suresinin 142. Ayeti okunması gerekiyor. Sonra rüku ve secdeye gidilmesi gerekiyor ve son olarak selam verildikten sonra namaz bitmiş oluyor. Namaz, iki rekattan oluşuyor. 

İmam Muhammed Bakır'dan (a.s.) söylenen bir hadise göre, "Her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir." deniliyor. 

 


Son Güncelleme: 12.07.2021 13:55
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