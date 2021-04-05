Zift taşıyan kamyon kayganlaşan yolda devrildi!

Bir kişinin yaralandığıi bir kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazası Manisa Kula'da akşam saatlerinde yaşandı.

Ankara İzmir arasında karayoluda seyir halinde olan sürücüsünün ismi 37 yaşındaki Ömer S. olan zift taşıyan tanker yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yolda kayan tanker bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza esnasında camdan dışarıya fırlayan yolcu Kadir K. feci şekilde can verirken, sürücü ise araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerinde 112 sağlık personeli, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline ulaşan ekipler yaralı olarak çıkarılan sürücüyü yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, olay yerinde can veren Kadir Kalyon'un cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırıldı.

Kaza yapan zift yüklü tankerin yola devrilmesi sonucu karayolu kısa süre trafiğe kapandı.Kazaya karışan tankerin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.