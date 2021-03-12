Zeytinburnu'nda motosikletle silahlı saldırı: 1 yaralı!

Zeytinbunu’nda aralarında husumeti bulunan kişiler tarafındanya uğrayan vatandaş yaralandı. Yaşanan olay saat 17.45 sıralarında Zeytinbunu Telsiz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha önce husumetli oldukları öğrenilen arkadaşları Feyyaz D.'yi görüşmeye çağırdı. Görüşmeye gitmek için evinden çıkan Feyyaz D. İsimli vatandaş evinden çıkmasının ardından motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlardan çıkan mermiler Feyyaz D.’nin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerine geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Feyyaz D. İsimli vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının yaşandığı yere gelen olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, polis ekipleri motosikletle kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.