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Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga!

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde iki yabancı uyruklu grubun içinde olduğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga!
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İstanbul Zeytinbunu ilçesinde iki yabancı uyruklu grubun içinde olduğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Dün saat 21 sularında gerçekleşen olay iddialara göre 15 Temmuz Meydanı’nda iki yabancı grubun arasında çıktı. Kavganın sebebi ise henüz bilinmemekte.

Yaşanan olayda Anavutluk vatandaşı Serxho Sharra (19) ve B.M adlı bir kişi bıçaklandı. Etrafta bulunan insanların polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapıp yaralıları hastaneye kaldırdılar.

Yaralananlardan biri olan Serxho Sharra kaldırılmış olduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Cenaze incelenmek amacıyla Adli Tıp morguna götürüldü. B.M’nin ise durumu ağır.

Şüpheliler aranıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çevredeki insanlardan da bilgi aldı. Olay anında kaçan şüpheli şahıslar için çalışma başlatıldı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuArnavutlukBıçaklı Kavga
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