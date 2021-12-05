Zeytin Yaprağı Çayı nasıl yapılır? Bu çayının faydaları nelerdir? İşte mucizevi Zeytin Yaprağı Çayı

Bitki çayları faydalı olmaları nedeni ile sıklıkla tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Lakin zeytin yaprağı çayı bu bitkiler arasında farklı bir konumda. Zeytin yaprağı çayını bazı hastalığı olanlar ve dönemsel süreçlerden geçenler içemiyor. İşte detaylar…

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Zeytin yaprağı çayının faydaları

İlk olarak 3 çay kaşığı zeytin yaprağını iyice küçültmemiz gerekiyor. Daha sonra yaprakları kaynamış su ile demlememiz gerekiyor. Sekiz dakika kadar demlendikten sonra çayı süzerek tüketebilirsiniz.

Bu çay hızlı şekilde kilo vermeye yarıyor. Kötü kolestrolü azaltarak cildi yenilemeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra kan iltihabını temizlemeye de fayda sağlıyor. Lakin dikkat edilmesi gereken noktası ise bu çayı kronik ilaç kullananlar, gebeler, emzirme dönemindeki anneler, tansiyon hastaları ve yeni ameliyat geçirenler kullanmamalıdır. Bunların yanı sıra bu çayın bilinçsiz kullanımı sağlık problemlerine de yol açabilir.