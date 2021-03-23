Zenne ne demek, anlamı nedir? Zenne kimlere denir?

TV 8 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ederken yarışmada zenne kelimesi gündeme getirildi. Yarışmacılardan İsmail zenne kelimesini kullanınca ekranları başında yarışmayı izleyen kişiler bu kelimenin anlamını merak etmeye başladı. İntenet üzerinden araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız zenne kelimesinin anlamını araştırıyor.
Zenne Kelimesi
Farsça kökenli bir kelime olan zenne, Survivor yarışmasında Dora ve İsmail arasında geçen sözlü bir tartışma sırasında ifade edildi. Zenne eski bir Türk geleneğine göre düğünlerde kadın kılığına girerek oyun oynayan erkeklere verilen isim anlamına gelmektedir. Bu kişiler kaşlarını aldırmaktaydı. Kaşlarına piercing takıyorlardı.
Zenne Ne Demek?
Karagöz Oyunu
Ayrıca Karagöz adlı oyunda da tüm kadınlara zenne denmektedir. Bu kadınların elinde çiçek, şemsiye veya yelpaze bulunmaktadır. Bu oyunlarda genç zenneler gönül işleri peşinde koşar. Yaşlılar ise kocalarını usandırmaktadır.
Ayrıca Yunanistan ve Bulgaristan bölgesinde bazı bölgelerde zenne adetleri vardır. Ancak bu bölgelerdeki insanların birçoğu asimile edilmiştir. Kökenleri tam olarak bilinmiyor.