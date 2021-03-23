İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Zenne ne demek, anlamı nedir? Zenne kimlere denir?

Son dönemlerin en çok merak edilen kelimeleri arasında zenne kelimesi geliyor. Zenne kelimesi son olarak Survivor yarışmasında dile getirildi. Vatandaşlarımız zenne kelimesinin anlamını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 22:06
Zenne ne demek, anlamı nedir? Zenne kimlere denir?
Takip Et:

TV 8 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ederken yarışmada zenne kelimesi gündeme getirildi. Yarışmacılardan İsmail zenne kelimesini kullanınca ekranları başında yarışmayı izleyen kişiler bu kelimenin anlamını merak etmeye başladı. İntenet üzerinden araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız zenne kelimesinin anlamını araştırıyor.

Zenne Kelimesi

Farsça kökenli bir kelime olan zenne, Survivor yarışmasında Dora ve İsmail arasında geçen sözlü bir tartışma sırasında ifade edildi. Zenne eski bir Türk geleneğine göre düğünlerde kadın kılığına girerek oyun oynayan erkeklere verilen isim anlamına gelmektedir. Bu kişiler kaşlarını aldırmaktaydı. Kaşlarına piercing takıyorlardı.

Zenne Ne Demek?

Eski Türk adetlerine göre kadınların bir düğünde erkeklerin önünde oynaması hoş karşılanmıyordu. Bundan dolayı erkekler kadın kılığına girerek düğünlerde kıvırtarak oynuyorlardı. Bu kişilere zenne adı verilmişti. Zenne, Farsça’da kadın anlamına geliyor.

Karagöz Oyunu

Ayrıca Karagöz adlı oyunda da tüm kadınlara zenne denmektedir. Bu kadınların elinde çiçek, şemsiye veya yelpaze bulunmaktadır. Bu oyunlarda genç zenneler gönül işleri peşinde koşar. Yaşlılar ise kocalarını usandırmaktadır.

Ayrıca Yunanistan ve Bulgaristan bölgesinde bazı bölgelerde zenne adetleri vardır. Ancak bu bölgelerdeki insanların birçoğu asimile edilmiştir. Kökenleri tam olarak bilinmiyor.



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZenneTürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
İstanbul, Ankara, İzmir renkleri kırmızı oldu mu? 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Android uygulamaları neden kapanıyor? Google Android uygulama sorunu neden kaynaklı?
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
Android 11 sürümü ile gelecek yeni Samsung modelleri
Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?
Zenne ne demek, anlamı nedir? Zenne kimlere denir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Günlük burç yorumları; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher fragmanı, oyuncuları ve konusu
Bugün kimin maçı var? TV 23 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 22 Mart 2021 Pazartesi
ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Akrep dizisinde Berna karakterine Başak Daşman hayat veriyor
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Exxen O Ses Türkiye Rap yayın tarihi belli oldu
Masumlar Apartmanı Psikolog karakterini kim canlandırıyor? Seda Akman kimdir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Emin'i Onur Şan'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 23 Mart 2021 Salı
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra karakteri kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.