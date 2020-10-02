Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi skandal bir taciz olayıyla çalkalanıyor. Fakültede görev yapan Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli’yi 10 tane öğrenci sözlü ve fiili tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayet etti. Vatandaşlarımız Zeki Eralp Buduneli’nin kim olduğunu merak ediyor.
Ege Üniversitesi’nde Taciz Olayı
Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli Kimdir?
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Zeki Eralp Buduneli, buradan 1989 yılında mezun oldu. Şu an Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji Ana Bilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Bu fakültede doktorasını tamamlamıştır. “Erişkin periodontitisli hastalarda kök yüzeyi düzleştirmesi ile birlikte subgingival metronidazol uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi” üzerine tez yazmıştır.
Aldığı Ödüller
- Meriç P., Australian Dental Jounal dergisinde 2014 yılı en iyi bilimsel makale ödülü, Australian Dental Association, Aralık 2014
- Intenational Association for Dental Research (IADR) Continental European Division (CED) Seyahat
- Bursu, Intenational Association For Dental Research Continental European Division, Eylül 2005
- Intenational Association for Dental Research (IADR) Continental European Division (CED) Seyahat
- Bursu, Intenational Association For Dental Research Continental European Division, Haziran 2003
- Europerio 3; Genç AraştırmacıSeyahat Bursu, İsviçre Periodontoloji Deneği (Europerio 3 Kapsamında), Haziran 2000