Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar bu ayda yapılan ibadetlerden olan zekât ve fitre verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmaya başladılar. Hicretin ikinci yılında farz kılınan ve İslam’ın beş şartından birisi olan zekât vermek, mali bir ibadettir. Malın belirli bir kısmını Müslüman fakirlere verilmesi olan zekât ibadetinin zamanı gelince geciktirilmeden verilmesi gerekmektedir. Dinimizde zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda mala sahip olan kişilerin verilmesi gereken zekât hesaplaması Diyanet üzerinden gerçekleşmektedir.

Zekât ne zaman verilmektedir?

Zekât vermenin bir zamanı bulunmamaktadır. Zekât verilecek olan malın üzerinden bir yıl geçmesi konusunda kameri ay hesabı uygulanmaktadır ve farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Zekât vermek için belli bir Kameri ayı ya da Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur.

Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekmektedir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).

Fitre ne zaman verilmektedir?

Fitre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte bayramdan öncede verilebilir. Fıtır sadakasını Ramazan Bayramı’ndan önce verilesi daha faziletlidir ve bayram namazı öncesi verilmesi müstehaptır. Şafii mezhebinde ise fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre vermenin amacı, bir fakirin yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılamak, böylece bayram sevicine katkıda bulunmaktır. Fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarı ölçü alınır. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Zekât verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Toplumun huzuru ve mutluluğuna büyük önem veren İslam dini bu huzuru ve mutluluğu sağlamak amacıyla birtakım kaideler koymuştur. Dinimizin koyduğu kaidelerden biriside zekât vermektir. Zekât vermek farzdır. Dinimiz zenginlere mallarının ve paralarının belirli bir kısmını her yıl fakirlere vermelerini emretmiştir. Zekât yalnızca Allah rızası için verilmektedir. Zekât, fitre ya da fidye verirken, verdiğimiz kişinin ‘aldım kabul ettim’ demesi gibi resmî, törensel, ruhsuz ve soğuk işlemlere hiç gerek yoktur. İçimizden zekât mı, fitre mi, fidye mi niyet etmemiz yeterlidir. Zekât veya fitre verdiğimiz kişiye, “Şu sana olan borcumu bir alıver!” “Şu emanetini bir alıver!” gibi rica sözleriyle verebiliriz. Zekât verirken niyet içinden yapılmalı, açıktan yapılmamalıdır.

Zekât almaya yetkili kişi, zekâtı alırken, zekâtı verene “Allah kazancına bereket versin!” vb. gibi dua etmelidir.