İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...

Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar

Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar bu ayda yapılması gereken ibadetlerden olan zekât ve fitre verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Zekât ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekât verirken dikkat edilecek hususlar nelerdir? sorularının cevaplarını merak eden vatandaşlarımız için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:54
Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar
Takip Et:

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar bu ayda yapılan ibadetlerden olan zekât ve fitre verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmaya başladılar. Hicretin ikinci yılında farz kılınan ve İslam’ın beş şartından birisi olan zekât vermek, mali bir ibadettir. Malın belirli bir kısmını Müslüman fakirlere verilmesi olan zekât ibadetinin zamanı gelince geciktirilmeden verilmesi gerekmektedir. Dinimizde zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda mala sahip olan kişilerin verilmesi gereken zekât hesaplaması Diyanet üzerinden gerçekleşmektedir. 

Zekât ne zaman verilmektedir?

Zekât vermenin bir zamanı bulunmamaktadır. Zekât verilecek olan malın üzerinden bir yıl geçmesi konusunda kameri ay hesabı uygulanmaktadır ve farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Zekât vermek için belli bir Kameri ayı ya da Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur.  

Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekmektedir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).

Fitre ne zaman verilmektedir?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte bayramdan öncede verilebilir. Fıtır sadakasını Ramazan Bayramı’ndan önce verilesi daha faziletlidir ve bayram namazı öncesi verilmesi müstehaptır. Şafii mezhebinde ise fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Fitre vermenin amacı, bir fakirin yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılamak, böylece bayram sevicine katkıda bulunmaktır. Fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarı ölçü alınır. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. 

Zekât verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Toplumun huzuru ve mutluluğuna büyük önem veren İslam dini bu huzuru ve mutluluğu sağlamak amacıyla birtakım kaideler koymuştur. Dinimizin koyduğu kaidelerden biriside zekât vermektir. Zekât vermek farzdır. Dinimiz zenginlere mallarının ve paralarının belirli bir kısmını her yıl fakirlere vermelerini emretmiştir. Zekât yalnızca Allah rızası için verilmektedir. Zekât, fitre ya da fidye verirken, verdiğimiz kişinin ‘aldım kabul ettim’ demesi gibi resmî, törensel, ruhsuz ve soğuk işlemlere hiç gerek yoktur. İçimizden zekât mı, fitre mi, fidye mi niyet etmemiz yeterlidir. Zekât veya fitre verdiğimiz kişiye, “Şu sana olan borcumu bir alıver!” “Şu emanetini bir alıver!” gibi rica sözleriyle verebiliriz. Zekât verirken niyet içinden yapılmalı, açıktan yapılmamalıdır.

Zekât almaya yetkili kişi, zekâtı alırken, zekâtı verene “Allah kazancına bereket versin!” vb. gibi dua etmelidir. 



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanZekatFitreMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri
AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri
A101 22 Nisan 2021 indirimli satılacak aktüel ürünler kataloğu
A101 22 Nisan 2021 indirimli satılacak aktüel ürünler kataloğu
Sahur için en pratik hızlı kolay tarifler
Sahur için en pratik hızlı kolay tarifler
Özel araçla şehirler arası yasağı var mı? Özel araçla seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Özel araçla şehirler arası yasağı var mı? Özel araçla seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?
65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Yasaklı olduğu saatler kaç?

Popüler Haberler

Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar
Uyku için bitki çayı önerileri
Zekat ve fitre ne zaman verilir? Fitre ve zekat verirken dikkat edilecek hususlar
Persona 5 oyunu önerilen minimum sistem gereksinimleri neler?
AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri
Kağıt Ev ne zaman başlıyor? Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve konusu
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?
ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye nasıl gidilir? Hastaneye gitmek serbest mi?
Liverpool Real Madrid maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi yarı finale yükselen takım hangisi oldu?
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kampanyası 2021
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor?
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmek anlamı, tabiri nedir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Yazıcıoğlu nereli, yaşı kaç?
TV 8 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Güncel gümüş fiyatları 15 Nisan 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.