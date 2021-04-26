Zekat ne zaman verilir?

Dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kişiler, Allah rızası için ihtiyacı olan kişilere verilmesi gereken miktara zekât denilmektedir. Birçok kişi zekâtın ne zaman vereceğini araştırırken kimlere verileceğini de merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulundu. İşte doğru bilgiye ulaşmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Zekât ne zaman verilir?

Zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarı belli bir mala sahip olan kişilerin ihtiyacı olan kişilere verdiği zekatların belli bir tarihi bulunmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre;

Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekât konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Zekâtın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi dilerse nisaba ulaşmış olan malın zekâtını sene dolmadan önce de verebilir (Kâsânî, Bedâî', II, 15; İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 179)."

Diyanet İşleri Başkanlığı zekat soruları ve cevapları

Birçok kişi Diyanete zekât hakkında sorular sormasının ardından Diyanet şu şekilde zekât açıklamalarında bulunmuştur.

Zekât ne zaman farz kılınmıştır? Zekâtın farz kılınmasındaki hikmetler nelerdir?

Zekât hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. Zekât, Kur'an-ı Kerim'de pek çok âyette namaz ile birlikte zikredilmiş (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nûr, 24/56); Hz. Peygamber (s.a.s.) de zekâtın İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir (Buhârî, Zekât, 1).

Kur'an ve hadislerde namaz ile zekâtın ardı ardına zikredilmesi, toplumların ruhî olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim, iyiliğe erişmenin ve muttakî bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekât vermek olduğunu ifade eder (Bakara, 2/177).

Aynı zamanda zekât kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir (Mü'minûn, 23/1, 4)

Bütün bunlara ilaveten zekât vermek, Allah'ın rahmetini celbeden hususlardandır (A'râf, 7/156)

Kısaca zekât, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir (Tevbe, 9/103).

Âyet ve hadislerde sıklıkla emredilen zekâtı vermemek müşriklerin vasfı olarak görülmüş ve Kur'an'da bu durum yerilmiştir (Fussilet, 41/6-7).

Zekâtın verilmesi topluma yararlı olarak kılınırken maddi gücü olmayan kişiler, zekât veren kişilerin sayesinde ihtiyaçlarını giderir. Zengin ile fakir arasındaki denge düzelirken sevgi ve yakınlık bağları kurulur. Bu yüzden zekât toplumsal kenetlenmeye arttırırken insanlarda meydana gelen kin ve bencillik duyguları ise ortadan kalkar.

Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?

İslamin 5 şartı arasında yer alan zekât vermek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir;

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî', II, 4-5) Sonuç olarak eğer kişi bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlarından daha fazla mala sahip olması gerekmektedir.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74).

Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî', II, 15).

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle "niyet" şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî', II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88).

Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan "temlik" de şarttır (Kâsânî, Bedâî', II,

Zekât için yemek hazırlayıp yedirmek zekât sayılmamaktadır. Bu yazımızda zekât kurallarını merak eden vatandaşlar için Diyanetin onayladığı cevapları haberimizde sunduk. Müslüman alemi için önemli sayılan zekât ibadeti, toplumu iyileştirirken fakir ile zengin arasında ayrılan eşitsizliği ortadan kaldıran bir ibadet olarak sayılmaktadır. Mübarek Ramazan ayında zekât vermek isteyen İslam alemi zekatın kurallarını, kimlere verilmesi gerektiğini, ne kadar zekat verilmesi gerektiğini haberimizden doğru bilgi ile detaylı bilgi vermeye çalıştık.