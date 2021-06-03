Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları!

Zeka nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre zeka, gerçeklikleri algılama,akıl yürütme, sonuç çıkarma gibi yeteneklerinin tamamı anlamını taşımaktadır. Zeka ile hayal gücü birbirine bağlıdır. İnsanın hayal gücü ne kadar genişse zeka olarak da insanın gelişmiş olması beklenmektedir. Zeka ,çoğu şeyi çözümlemeye ve akıl yürütmeye yarayan zihinsel bir kavramdır. İnsanlar ,farklı zeka türlerine sahiptir. Sosyal zeka, sözel,dilsel zeka,görsel zeka,bedensel zeka,müziksel zeka, kişisel zeka,doğa ve varoluşcu zeka ,zeka türleri olarak ayrılmaktadır. Genetik ve çevresel faktörlerin zeka gelişimine etkisi olduğu söylenmektedir. Bu faktörler üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Çocukların sahip olduğu zeka seviyesini artırmak mümkündür. Zeka seviyesini eğitimlerle ve çalışmalarla artırabilirsiniz. Zeka seviyesi insanın doğuştan sahip olduğu bir bileşim olarak karşımıza çıkar. Bahsettiğimiz gibi zekanın geliştirilmesi mümkündür. Zeka ,ilk 10 senede büyük bir gelişim kaydeder. Zeka gelişiminin en üst seviyesine 14-18 yaşları arasında ulaşılır. Yaş ilerledikçe, deneyim arttığı için bilgiyi kullanmada olan beceri de artmaktadır. Zeka için her ne kadar kalıtım da önemli olsa da çevreyle olan ilişkisi de oldukça önemlidir. Anne ve baba tarafından verilen eğitim de zeka gelişimini etkiler. Zeka ile beyin arasında da çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.

İntenette birbirinden farklı zeka soruları mevcuttur. Aşağıdaki sizler için birbirinden zor,eğlenceli ve güzel zeka sorularını derledik. Aşağıda zeka sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Zeka soruları ve çözümleri

1.soru: Bir ayakkabı ve şapkanın toplam fiyatı 110 TL'dir. Ayakkabı şapkadan 100 TL daha pahalıdır. Buna göre şapkanın fiyatı kaç TL 'dir?

Cevap: Şapkanın fiyatı 5 TL olur. Çünkü ayakkabı şapkadan 100 tl daha pahalı. Haliyle ayakkabı fiyatı ise 105 tl olmaktadır. 105+5=110 TL olmaktadır.

2.soru: 8 tane 8'i toplayarak nasıl 1000 sayısını elde edebilirsiniz?

Cevap: 888+88+8+8+8=1000

3.soru: Bazı aylarda 30 gün bulunur, bazı aylarda ise 31 gün bulunur. Peki, hangi aylarda 28 gün vardır?

Cevap: Bütün aylarda 28 gün vardır. Çünkü ayların kaç çektiği sorulmuyor soruda "Hangi aylarda 28 gün var?" denilmektedir.

4.soru: 30 sayısını yarıma bölüp 10 eklersen sonuç kaç olur?

Cevap: Cevabımız 70 . Çünkü yarım demek 1/2 demektir. Yani 30'u 1/2 'ye bölersek 60 elde etmiş oluruz. 60+10 = 70 çıkar.

5.soru: Hastaneye gittiniz ve doktorunuz size 3 hap verdi. Bunları yarımşar saat arayla içmenizi önerdi. Peki, bu şartlarda ilaçları içmeniz kaç saat sürer?

Cevap:1 saat sürer. Çünkü ilk ilaç içilip yarım saat beklenir. Ardından 2. ilacı içip yarım saat bekledikten sonra üçüncü ilaç içilir ve toplam 1 saat sürer.

6.soru: Yıl 1927, İngiltere de bir cenaze töreni düzenleniyor. Törende konuşan Albay George ölen kişiyle ilgili bir konuşma yapıyor; Yüzbaşı Jonathan'ın "Birinci Dünya Savaşında ülkesi için cesur bir şekilde savaşmış, onun gibilerin kahramanlıkları sayesinde İngiltere'nin savaştan galip ayrıldığını" ifade etmiştir ve Yüzbaşı Jonathan'ın bir kaza sonuncunda ölmesini çok acı bulduğunu söylemiştir.

Konuşmadaki mantık hatası nedir?

Cevap: 1927 yılında henüz İkinci Dünya Savaşı yapılmadığından Albay George konuşmasında Birinci Dünya Savaşı diyemez. Sadece "Dünya Savaşı" demeliydi. 2. Dünya Savaşı olduktan sonra, daha önce yapılan savaşa 1. Dünya Savaşı denmiştir. Bundan dolayı konuşmadaki mantık hatası burada yer almaktadır.

7.soru: Kuyuya düşmüş bir adam 20 metrelik bir kuyuya düşüyor. Adam her gün 3 metre yukarı çıkıp 2 metre geri düşüyor. Adam kaç günde kuyudan çıkar?

Cevap: Her gün 3 metre çıkıp 2 metre düşünce 1 metre ilerlenir ancak, 18. Gün 3 metre ilerledikten sonra kuyunun dışına ulaştığı için 2 metrelik düşme hesaplanmaz. Bundan dolayı cevap 18 gündür.

8.soru: 1=5

2=25

3=125

4=625

5=?

Soru işareti yerine hangi sayı gelir?

Cevap: 5=1 olur. Aradaki sayılar şaşırtma amaçlıdır.. Çünkü ilk sırada 1=5 yazıyor. bundan dolayı 5=1 olur. Kısacası 5 sayısı da 1'e eşit olur. Bundan dolayı cevabımız 1 olur

9.soru: 1 – 3 – 7 – 15 – 31 – ? – 127 serisinde soru işareti yerine ne gelmelidir?

Cevap: Cevap 63 .Seri 2n+1 şeklinde ilerlemektedir.

10.soru: Diyelim ki karanlık bir odaya girdiniz. Elinizde bir tane çakmak var. Ek olarak masada bir mum, duvarda bir gaz lambası ve ortada bir soba var. Önce neyi yakarsınız?

Cevap: Çakmak. Çakmağı yakmadan diğerleri yakılamaz. Bundan dolayı cevabımız çakmaktır.

haberimizde sizler için birbirinden zorlu zeka sorularını sizler için yukarıda derledik. Zeka sorularını ve çözümleri haberimizde yerini alıyor.